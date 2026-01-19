非營利幼園不當管教仍高分？中市教局：依法扣分

台中市政府大量設置非營利幼兒園，不過，多所發生不當管教、體罰甚至霸凌成案事件，績效考評卻獲90分以上，遭質疑考評機制嚴重失靈。教育局表示，114學年度台中市所轄非營利幼兒園共38園，考評指標均依中央公告規定辦理，各園績效依法扣分。

根據市府統計資料，2022至2025年間，非營利幼兒園疑似不當管教通報案共32件，其中經調查成案14件。然而，議員陳俞融指出，部分幼兒園在不當管教事件經調查屬實後，當年度或後續年度績效考評，仍獲90分以上高分，形成「一邊爆案、一邊高分」的矛盾現象。

她直言，績效考評是替家長把關教學品質，現行制度卻流於形式，有幼兒園發生教師體罰、言語霸凌等事件，只要行政資料齊全、財務報表完善，就能在滿分100分中拿到90分以上，無異是釋放錯誤訊號，讓教學現場的實質問題被書面資料掩蓋。

家長反映，有非營利幼兒園連續兩年發生不當管教、體罰及霸凌通報並成案，但績效考評成績仍拿到90分的亮眼分數，形同變相縱容不當管教事件一再發生。陳俞融要求明確落實「不當管教即扣分」與實質審核機制；議員陳雅惠強調，市府不應只追求幼兒園設置數量的成長，更應嚴格把關品質。

台中市教育局表示，114學年度台中市所轄非營利幼兒園共38園，績效考評指標均由中央主管機關於考評前6個月公告，市府均依中央規定辦理各園績效考評。

教育局說明，111至114學年度間，非營利幼兒園通報案件共32件，經審查委員會討論後受理14件，其中經調查確定裁處行政罰案件為3件，其餘11件未構成違法或屬情節輕微。遭裁罰的非營利幼兒園，均已在績效考評時依規定扣分，並要求園方強化教保服務人員正向管教知能、提高巡堂頻率，營造友善且安全的環境。

教育局強調，未來將持續依中央規範執行績效考評與輔導機制，確保非營利幼兒園教保品質與幼兒權益不受影響。