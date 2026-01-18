「佛光緣美術館台中館」啟用 星雲大師「一筆字」心經66條幅首展
台中市新惠中寺「佛光緣美術館台中館」今天啟用並展出開山祖師星雲大師的「一筆字書法紀念特展」做為首展，市長盧秀燕和各界信眾千人參加開幕活動。盧秀燕說，今年是佛光山開山60年，也是星雲大師百歲冥誕，用這樣的方式來慶賀佛光山開山一甲子，以及懷念星雲大師百歲冥誕，真的很有意義。
佛光山新惠中寺說，配合惠中寺喬遷新址，佛光緣美術館台中館亦以嶄新館舍亮相。今年適逢佛光山開山60周年，同時也是 星雲大師百歲冥誕，館方因此特別策畫「傳燈六十．百年仰望——星雲大師一筆字書法紀念特展」作為啟用首展。本次展覽不僅是星雲大師圓寂後，「一筆字」首次在台展出，其中「般若般羅密多心經」的66條幅鉅作，更是首度完整呈現。
盧秀燕說，星雲大師生前常常告訴我們要推動人間佛教、佛光普照，但是人間佛教不是只有推動佛教教義，還包括教育、文化、藝術，星雲大師當初在開山的時候參風露宿，但是因為一些機緣可以接觸到一些佛教的文物，他都把它收集起來，開山之後除了推動佛光，他也成立了美術館，而且把這些文物捐出來，希望大家能夠接近它、欣賞它，心裡有各種的平安和吉祥，所以今天用這樣的方式來慶賀佛光山開山一甲子，以及懷念星雲大師百歲冥誕，真的很有意義。
佛光山住持心保和尚說，星雲大師非常客氣，他說「不要看我的字，要看我的心」，所以透過一筆字的展出，大家應該可以從字裡行間看到大師要給我們什麼。他覺得，這是一種智慧的傳承，佛教講慈悲、講智慧，講種種法門，透過大師的字，相信大家都可以心領神會。因為，在佛法當中可以說法門很多，我們可以看我們的念頭在生生滅滅當中，可能會產生很多的煩惱，當然也可能產生很多的慈悲跟智慧，當我們有困難的時候，想起大師的一筆字，相信可以頓時煩惱就消除。所謂頓悟，頓悟佛理可以看到真誠和快樂，就好像我們在挑著一個很沉重的負擔的時候，只要把它放下來，當下你就得到了解脫。
包括立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔、廖偉翔、羅廷瑋和國立歷史博物館館長洪世佑、琉璃工房藝術總監楊惠姍、木刻版畫家倪朝龍、功德主郭元瑾、沈木成等人都出席今的典禮。盧秀燕同時感謝新惠中寺每年農曆十二月初八的臘八節都要贈10萬碗臘八粥給大家，且明天就要贈送1萬多碗給市府員工，她要特別表示感謝。新惠中寺也說明，贈粥給市府是表達對市府照顧市民辛勞的感謝。
