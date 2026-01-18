聽新聞
彰化賽車節封街賽讓車迷血脈噴張 打造賽車嘉年華
彰化國際賽車節17、18日在彰化田中高鐵站周邊道路登場，縣長王惠美表示，賽車活動結合汽車零組件產業、農業、美食旅遊等，帶動地方觀光發展，她也邀請大家到彰化參觀八卦山月影燈季，還有農曆春節的溪州公園花在彰化都值得一遊。
台灣極限賽車運動發展協會主辦的彰化國際賽車節，縣長王惠美、彰化縣議長謝典霖、台灣極限賽車運動發展協會理事長蔡欣宏、榮譽理事長戴曉祥等人與會。
王惠美表示，彰化國際賽車節已邁入第5屆，今年賽車節競賽規模再創新高，彰化是農工大縣，也有很多汽車零組件產業，透過國際賽車節這項全台知名的運動賽事，結合地方產業、農業與觀光，展現彰化豐富的文化底蘊。議長謝典霖表示，希望透過賽車節活動邀請大家蒞臨彰化，認識彰化產業特色，來彰化看賽事、吃美食、賞美景。
彰化國際賽車節是台灣最具代表性的城市封街賽事，賽道採用的「U 型反覆式賽段」設計，大幅提升過彎技巧與操控難度，不僅全面考驗車手實力，也讓現場觀眾能清楚欣賞高速進出彎的精彩瞬間，近距離感受引擎轟鳴、輪胎摩擦與高速過彎交織而成的極限震撼。今年共有278台車同場競技，其中最年輕是17歲選手林永程，車技純熟具有專業架勢。
