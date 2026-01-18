彰化賽車節封街賽讓車迷血脈噴張 打造賽車嘉年華

彰化國際賽車節17、18日在彰化田中高鐵站周邊道路登場，縣長王惠美表示，賽車活動結合汽車零組件產業、農業、美食旅遊等，帶動地方觀光發展，她也邀請大家到彰化參觀八卦山月影燈季，還有農曆春節的溪州公園花在彰化都值得一遊。

台灣極限賽車運動發展協會主辦的彰化國際賽車節，縣長王惠美、彰化縣議長謝典霖、台灣極限賽車運動發展協會理事長蔡欣宏、榮譽理事長戴曉祥等人與會。

王惠美表示，彰化國際賽車節已邁入第5屆，今年賽車節競賽規模再創新高，彰化是農工大縣，也有很多汽車零組件產業，透過國際賽車節這項全台知名的運動賽事，結合地方產業、農業與觀光，展現彰化豐富的文化底蘊。議長謝典霖表示，希望透過賽車節活動邀請大家蒞臨彰化，認識彰化產業特色，來彰化看賽事、吃美食、賞美景。