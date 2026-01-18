非營利幼兒園涉不當管教評鑑獲還高分？教局：依法扣分

台中市政府近年推動「公托、公幼倍增」政策，大量設置非營利幼兒園，盼減輕家長育兒負擔，不過，幼兒園管理與評鑑制度是否能真實反映教學現場，近日引發關注。市議員陳俞融指出，市府多所非營利幼兒園在績效考評中屢獲90分以上高分，但同一期間卻發生不當管教、體罰甚至霸凌成案事件，質疑現行考評機制嚴重失靈。

陳俞融表示，根據市府統計資料，111年至114年間，台中市非營利幼兒園疑似不當管教通報案件共32件，其中經調查成案14件。然而，部分幼兒園在不當管教事件經調查屬實後，當年度或後續年度的績效考評，仍可獲得90分以上高分，形成「一邊爆案、一邊高分」的矛盾現象。

她直言，績效考評原本應是替家長把關教學品質，卻在現行制度下流於形式。若幼兒園即便發生教師體罰、言語霸凌等事件，只要行政資料齊全、財務報表完善，就能在滿分100分中拿到90分以上，無異於釋放錯誤訊號，讓教學現場的實質問題被書面資料掩蓋。

陳俞融並指出，甚至有非營利幼兒園連續兩年發生不當管教、體罰或霸凌通報並成案，但績效考評成績仍維持亮眼，分數不降反升，令人質疑評鑑標準是否本末倒置，形同變相縱容不當管教事件一再發生。

對此，陳俞融要求市府全面檢討非營利幼兒園考評指標，明確落實「不當管教即扣分」與實質審核機制，避免「虐童卻高分」的荒謬狀況持續存在。她強調，市府不應只追求幼兒園設置數量的成長，更應嚴格把關品質，確保幼兒身心安全。

針對議員質疑，台中市政府教育局回應表示，114學年度台中市所轄非營利幼兒園共38園，績效考評指標均由中央主管機關於考評前6個月公告，市府係依中央規定辦理各園績效考評。

教育局說明，111至114學年度間，非營利幼兒園通報案件共32件，經審查委員會討論後受理14件，其中經調查確定裁處行政罰案件為3件，其餘11件未構成違法或屬情節輕微。遭裁罰的非營利幼兒園，均已於績效考評時依規定扣分，並要求園方強化教保服務人員正向管教知能、提高巡堂頻率，以營造友善且安全的教保服務環境。

教育局強調，未來將持續依中央規範執行績效考評與輔導機制，確保非營利幼兒園教保品質與幼兒權益不受影響。