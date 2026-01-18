彰化大埔路標線人行道雙黃線調整、轉彎退縮 一年磨合仍在進行

彰化市大埔路畫設標線型人行道滿一年，地方商家與居民坦言仍在適應。由於路幅狹窄，標線型人行道範圍又大，去年曾發生駕駛為閃避救護車而壓到雙黃線違規的情況，警方也發現大埔路段檢舉案件明顯增加。對此，彰化縣政府在與地方溝通後，已將部分雙黃線調整，並於轉彎處退縮人行道空間，採取滾動式修正。

儘管如此，大埔路去年仍以149件車禍，名列全縣十大易肇事路段之首。縣府指出，與前年188件相比，事故件數已有明顯下降，整體事故風險確實改善。

彰化市大埔路去年辦理人本道路計畫，劃設標線型人行道，施工前即引發在地反彈，地方民意代表與里長甚至曾守夜拒絕劃設，但工程最終仍依原規畫施作，讓部分居民難以認同。去年2月起開始取締違規後，爭議仍未平息，曾有男子在大埔路10處機車停車區噴漆寫上「機車道」，強調「不是只為自己，是為了大家通行方便」。

彰化延平里長陳雯嘉表示，標線型人行道已成既定事實，居民商家仍在磨合中，但只要車壓到人行道就屬違規，汽、機車即使停在車格內，也會因超出白線而遭檢舉。

警方則指出，人行道實施初期連停在機車格內的車輛，都可能被行駛中的車輛撞倒，雖然有停車區開放汽、機車停放，但空間有限下，車輛要不壓到人行道、又不超出白線，實際上有困難。

縣議員陳銌銌指出，去年在縣議會質詢時就曾反映，大埔路路幅狹窄，曾有車輛為閃避救護車而壓到雙黃線，當時救護車也一度無處臨停，居民還協助移動機車，才能騰出空間救人；加上初期未規畫貨車卸貨區，友善行人的同時，卻讓用路車輛相當不便。

陳銌銌表示，目前只能透過警方加強宣導，汽車、機車與行人都要遵守交通規則，在大埔路上必須順著車流行駛，沒有超車的空間，也呼籲縣府持續與地方溝通，盡量貼近實際需求，避免相關措施擴及其他路段再引發反彈。