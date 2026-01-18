彰化捐血抽6000元黃金爆人潮 有人清晨4點就到場

快訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化37歲王先生今天4點多就到場排隊準備捐血抽黃金。記者林敬家／攝影
彰化37歲王先生今天4點多就到場排隊準備捐血抽黃金。記者林敬家／攝影

黃金價格居高不下，彰化榮華慈善會今天舉辦捐血活動，特別準備總價值約6000元的黃金飾品作為抽獎，包括金元寶、金幣、平安龜共8份，吸引大批民眾排隊捐血。活動一早人氣爆棚，有民眾清晨4點多天還沒亮就到場等候，上午9點20分開始捐血後，現場人潮大排長龍、幾乎看不到盡頭，至11點已抽出2位幸運得主。

彰化榮華慈善會理事長紀家柔表示，今年是第10屆捐血活動，每年都相當受到關注，今年特別以「抽黃金」作為亮點，主要是希望號召民眾在「黃金救援時間」捐出熱血，及時挽救生命。

主辦單位原本預估，一輛捐血車可募集約250袋血液，但因排隊人潮遠超預期，正協調捐血中心緊急調派第二輛捐血車支援。

黃金抽獎分4個時段進行，越早到場捐血，中獎機率越高。37歲、住在埔鹽的王先生清晨4點多就來排隊，他表示自己已捐血30多次，這次特別前來響應公益，也希望有機會抽中大獎。

紀家柔指出，冬季血庫經常吃緊，尤其O型血供應不穩定，更需要民眾踴躍捐血。這次活動除黃金好禮外，還準備手機、除濕機、吸塵器、耳機等多項獎品，民眾只要捐血250cc即可獲得500元禮券，現場另提供首捐禮及打卡禮，鼓勵更多人加入捐血行列。

彰化榮華慈善會今天舉辦捐血活動，特別準備總價值約6000元的黃金飾品作為抽獎，現場大排長龍。記者林敬家／攝影
彰化榮華慈善會今天舉辦捐血活動，特別準備總價值約6000元的黃金飾品作為抽獎，現場大排長龍。記者林敬家／攝影
彰化榮華慈善會今天舉辦捐血活動，特別準備總價值約6000元的黃金飾品作為抽獎，包括金元寶、金幣、平安龜共8份，吸引大批民眾排隊捐血。記者林敬家／攝影
彰化榮華慈善會今天舉辦捐血活動，特別準備總價值約6000元的黃金飾品作為抽獎，包括金元寶、金幣、平安龜共8份，吸引大批民眾排隊捐血。記者林敬家／攝影

