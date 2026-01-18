國民黨下屆台中市長人選未定 江啟臣、楊瓊瓔支持者先空戰

國民黨下屆台中市長人選未定，支持者憂心，表態想參選的立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔最近積極參加地方活動，雙方陣營都堅守不惡言相向，但雙方持者者已按捺不住情緒先空戰，多位江啟臣支持者上楊瓊瓔臉書提問「這樣做，對妳有好處嗎？只是親痛仇快」；楊瓊瓔支持者則留言「妳是最棒的」。

江啟臣與楊瓊瓔都積極表態爭取國民黨提名參選下屆台中市長，二人最近行程滿檔，地方活動與爭取建設內容多，二人也不約而同積極PO臉書，宣傳自己的拜票和政見內容。