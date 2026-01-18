公車內狀況多 不動聲色求助很重要

公車除了交通事故，車內突發狀況也是百百款，司機雖然訓練有素，但有時候仍難以招架，因此對裝設緊急求救按鈕多半表示認同，但由於不是法規硬性要求設備，政府未提供相關補助，業者還在觀望安裝與否。

桃園一名男子前天上午從中壢區搭公車準備前往觀音區，途中不知何故，突然拿起車上滅火器亂噴。整輛公車頓時間白煙瀰漫，司機不得不臨時停靠路邊，後來員警到場，男子稱癲癇發作，自己也不清楚自己做了什麼事；事件在公車司機熱議，而車上會有什麼突發狀況，也成司機休息時的話題。

司機普遍反映，車內衝突常始於爭吵，有時是司機與乘客為了票價或過站不停吵起來，有時是乘客之間為了座位起紛爭，如果太激烈，就得停車居中協調，多半勸說就會消停；另外，公車偶爾也會發生性騷擾，當乘客低調反映遭遇時，就要想辦法，不動聲色地將車開到派出所報警，若路線沒有派出所，報警就成難事。

童姓公車司機表示，緊急按鈕是多一層保障，比打電話快，希望能夠普及；林姓公車司機建議按鈕設在司機腳下空間，這樣既不用離開座位，也能不動聲色求助。

中壢客運說，只要對乘客安全有保障的措施都支持，會進一步評估，不過安裝是全面性的，政府如有獎勵措施，會樂觀其成加速配合。