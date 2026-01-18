彰化漁港轉型 ROT暨BOT招商

為加速彰化漁港轉型升級，彰化縣政府正公告啟動「民間自行規畫申請參與彰化漁港ROT暨BOT案」，以港區南側能源專用區超過5公頃用地，引進民間投資團隊，打造結合港區管理服務中心、船舶維修保養中心、能源休閒與商業機能的複合式漁港核心區。

去年6月開港的彰化漁港，位於彰濱產業園區鹿港區西北角，面積約50公頃，是彰化縣唯一的免候潮港，目前有160漁筏泊位；由於彰化外海風力發電占全國外海風力發電60%，彰化漁港南側設有能源專用區，已完成5座浮動碼頭10席泊位，為中部重要海岸節點，腹地條件良好，具備發展海洋休閒與港區複合開發的潛力。

彰化縣政府公告啟動的彰化漁港ROT暨BOT招商案，以現有彰化漁港能源專用區超過5公頃以上面積，規畫擴建運維碼頭、增建行政服務中心大樓及船舶維修保養中心，整合運維碼頭維護管理、離岸風電運維廠商運補倉儲與公共服務機能。

縣府指出，彰化漁港位處中部沿海核心漁港，可串聯周邊觀光與產業資源，此案同時導入休閒海域及周邊附屬設施開發，發展海洋休憩、觀光遊憩、特色餐飲、展售空間及相關商業服務，創造穩定人流與多元收益來源，提升投資效益。

縣府表示，此案採民間參與公共建設方式辦理，民間投資人可依營運規畫取得合理經營年期最長50年，並享有長期穩定經營5公頃以上空間，歡迎具備公共建設、港區經營、觀光休閒或商業開發經驗的優質民間投資人踴躍參與。

相關資訊，可上促進民間參與公共建設資訊網查詢公告內容(https://reurl.cc/9b9dOd)。