彰化漁港轉型 ROT暨BOT招商

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化縣政府為加速彰化漁港轉型升級，規畫港區南側能源專用區超過5公頃用地，公告啟動ROT暨BOT案招商。圖／縣府提供
彰化縣政府為加速彰化漁港轉型升級，規畫港區南側能源專用區超過5公頃用地，公告啟動ROT暨BOT案招商。圖／縣府提供

為加速彰化漁港轉型升級，彰化縣政府正公告啟動「民間自行規畫申請參與彰化漁港ROT暨BOT案」，以港區南側能源專用區超過5公頃用地，引進民間投資團隊，打造結合港區管理服務中心、船舶維修保養中心、能源休閒與商業機能的複合式漁港核心區。

去年6月開港的彰化漁港，位於彰濱產業園區鹿港區西北角，面積約50公頃，是彰化縣唯一的免候潮港，目前有160漁筏泊位；由於彰化外海風力發電占全國外海風力發電60%，彰化漁港南側設有能源專用區，已完成5座浮動碼頭10席泊位，為中部重要海岸節點，腹地條件良好，具備發展海洋休閒與港區複合開發的潛力。

彰化縣政府公告啟動的彰化漁港ROT暨BOT招商案，以現有彰化漁港能源專用區超過5公頃以上面積，規畫擴建運維碼頭、增建行政服務中心大樓及船舶維修保養中心，整合運維碼頭維護管理、離岸風電運維廠商運補倉儲與公共服務機能。

縣府指出，彰化漁港位處中部沿海核心漁港，可串聯周邊觀光與產業資源，此案同時導入休閒海域及周邊附屬設施開發，發展海洋休憩、觀光遊憩、特色餐飲、展售空間及相關商業服務，創造穩定人流與多元收益來源，提升投資效益。

縣府表示，此案採民間參與公共建設方式辦理，民間投資人可依營運規畫取得合理經營年期最長50年，並享有長期穩定經營5公頃以上空間，歡迎具備公共建設、港區經營、觀光休閒或商業開發經驗的優質民間投資人踴躍參與。

相關資訊，可上促進民間參與公共建設資訊網查詢公告內容(https://reurl.cc/9b9dOd)。

彰化 海洋

相關新聞

受北捷隨機殺人案影響 中市公車創新加裝緊急求救按鈕

台北捷運中山站及南西商圈去年12月發生隨機攻擊事件，釀4死11傷。台中市交通局在市區公車擴大試辦設置緊急求救按鈕，目前已...

公車內狀況多 不動聲色求助很重要

公車除了交通事故，車內突發狀況也是百百款，司機雖然訓練有素，但有時候仍難以招架，因此對裝設緊急求救按鈕多半表示認同，但由...

中市公車加裝SOS緊急求救鈕

北捷去年12月發生隨機攻擊事件，為加強大眾運輸突發狀況應變能力，台中市公車擴大試辦設置緊急求救按鈕，已安裝66輛，當車上...

彰化漁港轉型 ROT暨BOT招商

為加速彰化漁港轉型升級，彰化縣政府正公告啟動「民間自行規畫申請參與彰化漁港ROT暨BOT案」，以港區南側能源專用區超過5...

彰化表揚192名績優消防人員 想選縣長的陳素月、謝衣鳯都來了

彰化縣消防局今天下午在鹿港鎮文開國小舉辦119消防節慶祝表揚活動，共表揚192名績優人員，並安排到鹿港新祖宮參拜祈福，保...

全台唯一！武陵農場高山音樂會今登場 迎接梅花、櫻花季到來

武陵農場的櫻花季即將在2月中旬到來，目前農場內的梅花已綻放，預計1月底達到盛到，雪霸國家公園管理處、退輔會武陵農場及武陵...

