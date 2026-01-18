聽新聞
0:00 / 0:00

中市公車加裝SOS緊急求救鈕

聯合報／ 記者余采瀅陳俊智／連線報導
台中市目前已有66輛新電動公車安裝緊急求救按鈕裝置，未來也將列為新車標配。圖／台中市交通局提供
台中市目前已有66輛新電動公車安裝緊急求救按鈕裝置，未來也將列為新車標配。圖／台中市交通局提供

北捷去年12月發生隨機攻擊事件，為加強大眾運輸突發狀況應變能力，台中公車擴大試辦設置緊急求救按鈕，已安裝66輛，當車上發生突發狀況，駕駛可按鈕啟動警示，公車車頭與車尾的LED燈將同步顯示「SOS請協助報警」，提示用路人報案；桃園市將研議設置。

台中市交通局長葉昭甫指出，市區公車創新加裝緊急求救按鈕，是針對國內外近年公共運輸治安事件頻傳所採取的預防性措施，公車行駛中遭遇騷擾、暴力或其他緊急情形，駕駛可透過緊急按鈕發出求救訊號，讓外界得以及時伸出援手。

葉昭甫表示，緊急按鈕設置於駕駛座旁，操作簡便，不需車上乘客介入即可發出警訊，有效降低車內民眾報警，可能激怒歹徒的風險。

民進黨市議員陳雅惠支持公車加裝，但市府不能只做少量示範，應公布全面普及的期程、預算與責任分工，並同步強化司機應變訓練、車內監視與警政即時通報，且司機按下求救鍵就要真的有人來，安全不能靠運氣。

交通局指出，台中市目前已有66輛新電動公車完成緊急求救按鈕裝置，未來也將列為新車標配，並結合先進駕駛輔助系統（ADAS）與駕駛訓練，目前全市約1300輛公車已全面配備ADAS，有效降低視野死角風險，全面升級交通安全防護網。

交通局強調，市府也要求客運業者定期辦理緊急應變演練，並加強駕駛員應變訓練，確保實際遇到緊急狀況時能夠迅速妥善應對。

桃園交通局說，桃園市公車目前未設置緊急求救按鈕，但各公車業者每年都會舉辦突發事件應變演練，過去演練多以災害疏散或疾病急救為主，未來擬拉高應變攻擊事件的訓練，也會研議設置緊急求救按鈕可行性。

台中 公車

延伸閱讀

受北捷隨機殺人案影響 中市公車創新加裝緊急求救按鈕

北北基桃決議墊付TPASS 台中市交通局：還在等中央同意代墊

五月天台中演唱會、台中跨年晚會接連登場 大眾運輸方式一次看

台中捷運3天內2次故障事件 市府：資料送原廠分析原因

相關新聞

受北捷隨機殺人案影響 中市公車創新加裝緊急求救按鈕

台北捷運中山站及南西商圈去年12月發生隨機攻擊事件，釀4死11傷。台中市交通局在市區公車擴大試辦設置緊急求救按鈕，目前已...

公車內狀況多 不動聲色求助很重要

公車除了交通事故，車內突發狀況也是百百款，司機雖然訓練有素，但有時候仍難以招架，因此對裝設緊急求救按鈕多半表示認同，但由...

中市公車加裝SOS緊急求救鈕

北捷去年12月發生隨機攻擊事件，為加強大眾運輸突發狀況應變能力，台中市公車擴大試辦設置緊急求救按鈕，已安裝66輛，當車上...

彰化漁港轉型 ROT暨BOT招商

為加速彰化漁港轉型升級，彰化縣政府正公告啟動「民間自行規畫申請參與彰化漁港ROT暨BOT案」，以港區南側能源專用區超過5...

彰化表揚192名績優消防人員 想選縣長的陳素月、謝衣鳯都來了

彰化縣消防局今天下午在鹿港鎮文開國小舉辦119消防節慶祝表揚活動，共表揚192名績優人員，並安排到鹿港新祖宮參拜祈福，保...

全台唯一！武陵農場高山音樂會今登場 迎接梅花、櫻花季到來

武陵農場的櫻花季即將在2月中旬到來，目前農場內的梅花已綻放，預計1月底達到盛到，雪霸國家公園管理處、退輔會武陵農場及武陵...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。