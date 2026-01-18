中市公車加裝SOS緊急求救鈕

北捷去年12月發生隨機攻擊事件，為加強大眾運輸突發狀況應變能力，台中市公車擴大試辦設置緊急求救按鈕，已安裝66輛，當車上發生突發狀況，駕駛可按鈕啟動警示，公車車頭與車尾的LED燈將同步顯示「SOS請協助報警」，提示用路人報案；桃園市將研議設置。

台中市交通局長葉昭甫指出，市區公車創新加裝緊急求救按鈕，是針對國內外近年公共運輸治安事件頻傳所採取的預防性措施，公車行駛中遭遇騷擾、暴力或其他緊急情形，駕駛可透過緊急按鈕發出求救訊號，讓外界得以及時伸出援手。

葉昭甫表示，緊急按鈕設置於駕駛座旁，操作簡便，不需車上乘客介入即可發出警訊，有效降低車內民眾報警，可能激怒歹徒的風險。

民進黨市議員陳雅惠支持公車加裝，但市府不能只做少量示範，應公布全面普及的期程、預算與責任分工，並同步強化司機應變訓練、車內監視與警政即時通報，且司機按下求救鍵就要真的有人來，安全不能靠運氣。

交通局指出，台中市目前已有66輛新電動公車完成緊急求救按鈕裝置，未來也將列為新車標配，並結合先進駕駛輔助系統（ADAS）與駕駛訓練，目前全市約1300輛公車已全面配備ADAS，有效降低視野死角風險，全面升級交通安全防護網。

交通局強調，市府也要求客運業者定期辦理緊急應變演練，並加強駕駛員應變訓練，確保實際遇到緊急狀況時能夠迅速妥善應對。

桃園交通局說，桃園市公車目前未設置緊急求救按鈕，但各公車業者每年都會舉辦突發事件應變演練，過去演練多以災害疏散或疾病急救為主，未來擬拉高應變攻擊事件的訓練，也會研議設置緊急求救按鈕可行性。