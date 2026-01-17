聽新聞
彰化表揚192名績優消防人員 想選縣長的陳素月、謝衣鳯都來了

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣消防局今天下午在鹿港鎮文開國小舉辦119消防節慶祝表揚活動，共表揚192名績優人員。記者劉明岩／攝影
彰化縣消防局今天下午在鹿港鎮文開國小舉辦119消防節慶祝表揚活動，共表揚192名績優人員，並安排到鹿港新祖宮參拜祈福，保佑所有縣民及消防夥伴，在新的一年平安順遂，在鹿港老街、桂花巷周邊景點還舉辦火災逃生、心肺復甦術及家庭防災知識等消防闖關體驗。

已獲提名參選縣長的民進黨立委陳素月、爭取提名的國民黨立委謝衣鳯都到場。

縣長王惠美表示，119不僅是守護鄉親生命財產最強大的保障，更是屬於全體消防、義消及防火宣導人員的榮耀之日，在此代表縣府向192位獲獎同仁致上最高敬意，感謝大家一整年的付出。

王惠美說，在縣議會支持下，縣府從2019年至去年共投入4億4300萬汰換救災器材與消防車輛，近2年獲得民間捐贈總價值破億的32輛救護車。

目前全縣26鄉鎮市均配置至少1名高級救護技術員（EMT-P），並建立AI精準消防平台，榮獲「韌性與創新獎」的肯定，未來縣府將持續增加EMT-P人數，確保緊急救護精準到位，持續守護鄉親的日常生活。

議長謝典霖也表示，典禮開始前，大家先到新祖宮參拜祈福，保佑所有執勤同仁在新的一年都能出入平安、任務順利。

彰化縣義勇消防總隊長黃錢明表示，消防工作極其辛苦，獲獎的同仁更是箇中翹楚，感謝大家不辭辛勞付出，正是因為所有消防及義消同仁齊心努力，才讓彰化屢獲殊榮。同時感謝縣府團隊持續為消防同仁更新器材設備，成為打火兄弟最堅強的後盾，讓同仁們在未來都能更平安順利完成任務。

受表揚的人員，包括績優消防、義消、防火宣導人員及救難團體志工，共有13個獎項共192人，與會來賓還有表獲民進黨提名競選下屆縣長的立委陳素月，及表態爭取國民黨下屆縣長提名的立委謝衣鳯等人。

彰化縣消防局今天下午在鹿港鎮文開國小舉辦119消防節慶祝表揚活動，在活動舉辦前，縣長王惠美（中）等人，先到鹿港新祖宮拜拜，祈求所有縣民及消防夥伴，在新的一年平安順遂。記者劉明岩／攝影
