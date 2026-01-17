快訊

全台唯一！武陵農場高山音樂會今登場 迎接梅花、櫻花季到來

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
大提琴家張正傑及大環表演家楊世豪演出，梅花林下的柔美音符加上旋轉生命的力與美，讓觀眾驚嘆連連。圖／雪霸國家公園管理處提供
武陵農場櫻花季即將在2月中旬到來，目前農場內的梅花已綻放，預計1月底達到盛到，雪霸國家公園管理處、退輔會武陵農場及武陵富野渡假村今天共同在武陵農場舉辦音樂會，在滿園梅花映襯及醒獅表演中，為今年花季揭開序曲，並為櫻花季暖身。

雪霸管理處指出，武陵農場音樂會已舉辦18年，這是全台唯一於國家公園高山地區舉辦的音樂會，高山戶外音樂演出必須克服低溫與氣候變化，考驗音樂家高度專業與臨場掌控能力，才能呈現如同室內演出的音樂品質。這種精神正如國土保育需因應不同時代與環境挑戰，適度調整保育管理策略，並透過民眾親近自然、理解土地，與之對談進而產生共鳴，才能齊心協力保護國土。

雪管處指出，今年音樂會以「梅好時光」為主題，邀台灣知名大提琴家張正傑及弦外之音樂團在農場戶外演奏經典樂章，結合現地特有的高山自然美景與獨特人文氛圍，現場並搭配茶席，以武陵茶款待賓客，讓遊客在梅花簇擁與森林環抱中，沉浸於自然、音樂與土地風味交織而成的獨一無二音樂饗宴，使這項活動成為台灣知名的高山音樂盛事。

雪管處表示，武陵山谷在2月初春將迎來粉紅櫻花盛開，國家公園署誠摯邀請民眾走訪雪霸國家公園，欣賞櫻花美景，探索高山森林與溪谷生態，並至台灣櫻花鉤吻鮭生態中心看看聞名的「國寶魚」，來一場寧靜的身心療癒之旅。提醒大家，武陵櫻花季旅遊人潮眾多，交通部公路局在2月13日至3月1日將實施武陵櫻花季疏運管制措施，建議民眾屆時多利用大眾運輸工具，遵守國家公園相關規定，落實無痕旅遊，共同維護國家公園的遊憩品質與環境永續。

知名大提琴家張正傑及弦外之音樂團的音樂家運用精湛技藝，克服高山的低溫與氣候變化，呈現出如同在室內演出的專業水準。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園武陵遊憩區梅花於樹梢上如雪花般綻放。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園武陵遊憩區的台灣櫻花鉤吻鮭生態中心可觀賞到「國寶魚」台灣櫻花鉤吻鮭。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園管理處長林文和、武陵農場場長陳舜如及武陵富野渡假村副總沈木成（由右至左）在2026年「梅好時光」音樂會現場歡迎民眾來探索高山森林與溪谷生態之美。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園武陵遊憩區梅花於樹梢上如雪花般綻放。圖／雪霸國家公園管理處提供
弦外之音樂團小提琴手張芝庭於梅花擁簇下演奏。圖／雪霸國家公園管理處提供
