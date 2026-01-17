抽黃金拚熱血！彰化榮華慈善會在家樂福前辦捐血抽6千元黃金活動

目前黃金貴森森，彰化榮華慈善會明天將在家樂福彰化店前舉辦捐血活動，特別準備價值6000元的黃金飾品包括金元寶、金幣、平安龜共8份，提供抽獎，會長紀家柔表示， 藉由「抽黃金」拋磚引玉，吸引更多人挽袖捐輸熱血，在「黃金救援時段」及時救人。

彰化榮華慈善會明天上午9時20分到下午4時在家樂福彰化店舉辦的捐血活動，為吸引更多人參與，常務理事謝宗樺更號召了「中區騎士聯盟」36輛重機，10時45分到場，希望透過重機的音浪聲，讓大家熱血澎湃，踴躍捐輸熱血。

抽黃金在4個時段舉行，除上午11時外，下午1時、3時及4時30分各有1場 ，各抽出兩位幸運得主，除了黃金飾品外，還有手機、除濕機、吸塵器、耳機等4項好禮，彰化榮華慈善會會長紀家柔歡迎大家前往捐血抽黃金。