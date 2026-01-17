彰化田尾北曾社區療育園區五感體驗 獲美學景觀獎

彰化縣田尾鄉以園藝植栽和造景聞名遐邇，商業活動集中台一線西側，位在台一線東側的北曾社區爭取營造社區花園，獲農業部農村發展及水土保持署協助建構園藝療育公園，獲114年「工程永續與環境美學獎」美學景觀類佳作。

中國土木水利工程學會舉辦114年工程永續與環境美學獎競賽，分為美學與景觀、環境與生態兩大類，田尾鄉北曾村園藝環境場域建置工程以園藝療育和全齡友善理念為核心，融入五感療育及花草景觀，建構結合環境教育及多元體驗的療育型公園，在眾多競爭工程中得到佳作。

北曾村園藝環境場域建置工程經費840萬元，2024年9月23日開工，去年（2025）11年5月28日完工驗收後，命名「北曾療育園區」，入口處有花草意象裝置藝術，園區內種植花木和蔬菜，例如現在冬季，花圃內種植高麗菜，休閒步道兩側懸掛竹風鈴隨風搖曳。

北曾療育園區面積約150坪，毗鄰北曾社區活動中心和長青會館、北曾環保公園，平日休憩民眾很多。農村發展及水土保持署今表示，北曾社區耆老、園藝業者和社福團體共同投入，北曾村園藝療育園有陶土甕的童趣裝置藝術，使用在地竹子製作竹風鈴的聲音地標，還有香草花園與可食地景實踐食農教育理念，全齡友善的無障礙步道動線串聯園藝教室、森林療育區、不彎腰花台等多元體驗場域，讓不同年齡層的居民與遊客都能輕鬆享受園藝樂趣。

北曾社區發展協會理事長徐錦波認為，社區主動爭取，透過水保署農村再生計畫協助，融合自然、藝術、教育與在地花卉產業特色，串聯社區居民完成富有人情溫度的療育花園。改善後的園區不僅成為北曾長者的手作、種菜和閒話家常的綠色照顧園地，也吸引遊客駐足、拍照留念，為地方注入活力與生氣。