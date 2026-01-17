國民黨南投竹山鎮長初選蔡孟娥勝出 綠營人選尚未公布

國民黨南投縣竹山鎮長初選民調結果出爐，現任縣議員蔡孟娥以36.2%支持度，領先縣府秘書林孟麗8.2個百分點，確定代表藍營參選。民進黨則表示已有對戰人選，將完成內部確認後再對外公布。

國民黨南投縣黨部今天公布竹山鎮長黨內初選民調結果，由縣議員蔡孟娥勝出，將代表國民黨投入2026年竹山鎮長選舉。縣黨部主委游顥上午開封民調資料光碟與統計結果，宣布蔡孟娥在民調中領先縣府秘書林孟麗8.2個百分點。

縣黨部指出，這次初選採與民進黨對手進行對比式電話民調，調查時間為1月12日至15日，有效樣本1073份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3%。民調結果顯示，蔡孟娥支持度36.2%，林孟麗28.0%，另有約3成受訪者未表態。

游顥表示，兩位參選人長期深耕地方，在初選期間也共同遵守良善選舉風氣。從互比與對比式民調結果來看，兩人對上民進黨假設對手，支持度皆領先至少20%以上，顯示藍營在竹山具一定基礎。

游顥強調，初選是強化民主程序的重要一環，後續縣黨部將全力整合地方力量，團結輔選，目標贏回竹山。全縣13個鄉鎮市長人選，預計在農曆年前完成正式提名作業。

民進黨南投縣選對會召集人羅美玲說，已有竹山鎮長參選人選，正進行最後溝通與確認，之後將對外公布。她也指出，這次鄉鎮市長及縣議員、代表選舉將多給年輕世代機會，為南投培養新血。