快訊

李玟51歲冥誕　全球歌迷齊聚金寶山花海紀念「永遠的月光愛人」

生日當天人倫悲劇！美11歲男童「為拿回Switch」槍殺父親

唐從聖愛女驚爆被霸凌！同學人身攻擊還咒她「全家死光」

土洋大戰！彰化市長預期陳文賓、黃柏瑜藍綠對決

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
登記爭取民進黨彰化市長提名的縣議員黃柏瑜，擁有「劍橋碩士」學位，他一副白淨臉、蓄著韓風長髮，被形容像極了偶像劇裡的「花美男」。本報資料照片
登記爭取民進黨彰化市長提名的縣議員黃柏瑜，擁有「劍橋碩士」學位，他一副白淨臉、蓄著韓風長髮，被形容像極了偶像劇裡的「花美男」。本報資料照片

下屆基層公職選舉 ，民進黨彰化縣黨部昨天截止登記，其中以現任縣議員黃柏瑜將轉戰彰化市長最受矚目，員林市長未有人登記，縣黨部主委楊富鈞表示，已鎖定徵召非黨內人士。國民黨提名人選，除現任市代會主席陳文賓爭取外，但縣議員温芝樺仍在評估，民眾黨則初步不提名人選。

彰化市及員林市是彰化縣最大票倉，民進黨如果能順利拿下市長最好，而更大目標是要鞏固及開拓民進黨提名的縣長參選人陳素月選票，因此彰化市長人選，必須徵詢陳素月及背後的新潮流系，最後才勸動黃柏瑜點頭參選市長；員林市向來是藍營鐵板，綠營檯面人物對於市長登記乏人問津，據了解，經徵詢陳素月及背後的新潮流系後，已鎖定非黨內的社會賢達，將徵召參選。

已登記參選彰化市長的黃柏瑜，今年30歲，26歲首度參選彰化縣議員即高票當選。黃柏瑜一副白淨臉、蓄著韓風長髮，向來被譽為「美花男」，更擁有留英碩士學歷，還出身牙醫世家，各方資源豐厚，政壇認為綠營下了一手「美男刺客」好棋，黃柏瑜也不像初任議員時，給人「仙氣飄飄」的感覺，近來都能放下身段，深入基層，讓綠營期待他能勝選，持續綠營已執政17年的彰化市江山。

在藍營方面，原本無黨籍的市代會主席陳文賓，已加入國民黨，將爭取提名，形成政黨對決，國民黨失去彰化市長17年的江山，主要是藍營分裂，如果下屆市長選舉能夠整合，以彰化市政治版圖藍大於綠之下，陳文賓仍有很大勝算。陳文賓從市長代表到市代會主席約有20年，熟悉地方事務，也廣結人脈，到時候「放洋對上本土」，將是好看的選舉大戲。

不過，陳文賓爭取國民黨提名，還得看縣議員温芝樺是否加入競爭，温芝樺的伯父前立委陳杰、父親前市長温國銘，都仍在評估之中。曾擔任彰化市長的陳杰今天說，彰化市長期未進步令他十分感慨，温芝樺是否爭取國民黨提名，視對手是誰，如果不是適合人選，「說不一定是我這無黨籍的前市長，再跳下來選」°

至於民眾黨部分，黨部人士表示，民眾黨預期不會提名彰化市長人選，是於是否藍白合，仍得視藍營的人選，再行評估。

下屆彰化市長選舉，民進黨將提名縣議員黃柏瑜，國民黨以市代會主席陳文賓受到看好，但縣議員温芝樺仍在評估。照片／彰化市公所提供
下屆彰化市長選舉，民進黨將提名縣議員黃柏瑜，國民黨以市代會主席陳文賓受到看好，但縣議員温芝樺仍在評估。照片／彰化市公所提供
原是無黨籍的彰化市代會主席陳文賓，已加入國民黨，將爭取彰化市長提名。圖／取自陳文賓臉書
原是無黨籍的彰化市代會主席陳文賓，已加入國民黨，將爭取彰化市長提名。圖／取自陳文賓臉書

國民黨 議員

延伸閱讀

民進黨已執政17年 「他」登記參選彰化市長：決定承擔大局

民進黨陳素月參選下屆彰化縣長 牽動員林市長選舉、區域立委補選

民進黨第三波縣市長提名 雲林劉建國、彰化陳素月、基隆童子瑋

【重磅快評】廟口挺綠委當縣長 賴清德不如鄉下廟公

相關新聞

受北捷隨機殺人案影響 中市公車創新加裝緊急求救按鈕

台北捷運中山站及南西商圈去年12月發生隨機攻擊事件，釀4死11傷。台中市交通局在市區公車擴大試辦設置緊急求救按鈕，目前已...

土洋大戰！彰化市長預期陳文賓、黃柏瑜藍綠對決

下屆基層公職選舉 ，民進黨彰化縣黨部昨天截止登記，其中以現任縣議員黃柏瑜將轉戰彰化市長最受矚目，員林市長未有人登記，縣黨...

無人機亂入國防部砲陣地半年多 北斗居民憂也生活被偷拍求調查

彰化縣北斗鎮國防部東螺溪北岸17至23砲陣地，超過半年日夜有3至4架不明無人機「巡邏」，夜間飛行時附近居民擔心被偷拍都關...

水價每度28元先上路 福興溫泉低於成本價助推觀光

南投縣政府在埔里鎮開發福興溫泉區，安置廬山溫泉區業者並打造新觀光亮點，初期溫泉水費每度28元，業者認為合理，最快明年2月...

股市破3萬點基層景氣沒跟上 華山彰化站愛心年菜缺五成

台灣股市破3萬點，基層經濟景氣沒跟上，華山基金會彰化縣最近一年內扶老捐款少四成，募集孤老愛心年菜數量還缺五成，今在田尾怡...

玉山國家公園換帥 鄭瑞昌回鍋接掌處長…盧淑妃屆齡退休

玉山國家公園管理處原任處長盧淑妃於1月16日屆齡退休，處長一職由現任金門國家公園管理處處長鄭瑞昌調任。將與金門、陽明山及...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。