無人機亂入國防部砲陣地半年多 北斗居民憂也生活被偷拍求調查

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣北斗鎮民眾檢舉無人機經常到北斗鎮與田中鎮交界的北岸砲陣地飛行。圖／民眾提供
彰化縣北斗鎮民眾檢舉無人機經常到北斗鎮與田中鎮交界的北岸砲陣地飛行。圖／民眾提供

彰化縣北斗鎮國防部東螺溪北岸17至23砲陣地，超過半年日夜有3至4架不明無人機「巡邏」，夜間飛行時附近居民擔心被偷拍都關閉窗戶，找不到相關單位可處理；新生里長吳金郎今表示，國防部後備指揮部近日將派員查看。

無人機主管機關是交通部民用航空局，彰化縣政府沒管理權，只能轉報地方狀況。北斗鎮國防部砲陣地經常真槍實彈演練，發射砲彈到濁水溪邊，半年多前忽有不明無人機飛來飛去，最多有4架，令砲陣地所在地的新生里居民感到困擾，也困惑事關國防機密為何不趕快處理。

許姓里民指出，不明無人機剛出現時很多里民以為是星星，不經意看了幾天發現星星會移動，有時還閃爍，再仔細觀察原來是無人機，飛行高度超過400呎（約120公尺），不但常在國防部北斗鎮與田中鎮交界的北岸砲陣地飛行，有里民看過無人機也飛到高鐵彰化站田中特定區，涉嫌違法飛行。

許姓里民表示，無人機來路不明，很多里民擔心被偷拍而不敢開門窗，去年夏季到中秋前天氣很熱，里內婦女在家開窗時不敢穿涼快衣服，對無人機違規闖入軍事用地、交通重要設施和住宅區亂飛，大家很困擾，無奈管理無人機的單位是民用航空局，在地方沒任何行政窗口，民眾不知如何是好。

北斗鎮新生里長吳金郎說，他是國防部後備軍人北斗主任，接獲里民反映後，上周聯絡後指部，很快得到回應表示近日將派員查看。

彰化縣政府表示，將依據民眾反映事項轉報交通部民用空局，調查無人機操作者有無合法合格執照、飛行高度和時間是否違法。

