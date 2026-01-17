無人機亂入國防部砲陣地半年多 北斗居民憂也生活被偷拍求調查

彰化縣北斗鎮國防部東螺溪北岸17至23砲陣地，超過半年日夜有3至4架不明無人機「巡邏」，夜間飛行時附近居民擔心被偷拍都關閉窗戶，找不到相關單位可處理；新生里長吳金郎今表示，國防部後備指揮部近日將派員查看。

無人機主管機關是交通部民用航空局，彰化縣政府沒管理權，只能轉報地方狀況。北斗鎮國防部砲陣地經常真槍實彈演練，發射砲彈到濁水溪邊，半年多前忽有不明無人機飛來飛去，最多有4架，令砲陣地所在地的新生里居民感到困擾，也困惑事關國防機密為何不趕快處理。

許姓里民指出，不明無人機剛出現時很多里民以為是星星，不經意看了幾天發現星星會移動，有時還閃爍，再仔細觀察原來是無人機，飛行高度超過400呎（約120公尺），不但常在國防部北斗鎮與田中鎮交界的北岸砲陣地飛行，有里民看過無人機也飛到高鐵彰化站田中特定區，涉嫌違法飛行。

許姓里民表示，無人機來路不明，很多里民擔心被偷拍而不敢開門窗，去年夏季到中秋前天氣很熱，里內婦女在家開窗時不敢穿涼快衣服，對無人機違規闖入軍事用地、交通重要設施和住宅區亂飛，大家很困擾，無奈管理無人機的單位是民用航空局，在地方沒任何行政窗口，民眾不知如何是好。

北斗鎮新生里長吳金郎說，他是國防部後備軍人北斗主任，接獲里民反映後，上周聯絡後指部，很快得到回應表示近日將派員查看。

彰化縣政府表示，將依據民眾反映事項轉報交通部民用空局，調查無人機操作者有無合法合格執照、飛行高度和時間是否違法。