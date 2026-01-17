水價每度28元先上路 福興溫泉低於成本價助推觀光

快訊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
福興溫泉區已有24家餐旅業者申請開發，其中11家取得建照並動工。圖／南投縣政府提供
南投縣政府在埔里鎮開發福興溫泉區，安置廬山溫泉區業者並打造新觀光亮點，初期溫泉水費每度28元，業者認為合理，最快明年2月湯屋率先營運，盼形成溫泉聚落帶動地方發展。

南投縣政府近日針對溫泉水、自來水及汙水處理費提出規畫方案，初期溫泉水費每度28元，包含依法繳納的溫泉取用費9元及公共設施維護、供水管線與清潔管理等成本，價格低於高雄寶來溫泉每度40元，屬中高等價位。

仁愛鄉廬山溫泉區歷經辛樂克、莫拉克等風災重創，加上地質單位評估北坡母安山具地滑風險，南投縣政府公告廢止廬山溫泉區，並規畫福興溫泉區作為替代基地。縣府專案讓售43筆土地予原廬山業者，其餘34筆對外標售，目前已有24家餐旅業者申請開發，其中11家取得建照並動工。

縣府表示，依南投縣溫泉區管理計畫，福興溫泉區溫泉水若以損益平衡計算，每度須收50元，但考量業者初期投入龐大資金，決定先以每度28元上路，後續再視營運狀況滾動式調整。

地方業者與居民也反映，希望溫泉管線能延伸至商店區與住家，並設置足湯區，吸引人潮、活絡商圈。南投縣觀光處長陳志賢說，福興溫泉區共有4口溫泉井，總供水量約2300噸，僅能支應飯店區1957間房的使用需求，管線是否延伸至商店區將納入評估，未來也不排除增設溫泉井因應需求。

福興溫泉區已有24家餐旅業者申請開發，其中11家取得建照並動工。圖／南投縣政府提供
