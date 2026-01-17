股市破3萬點基層景氣沒跟上 華山彰化站愛心年菜缺五成

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
華山基金會彰化區在田尾怡心園舉辦公益市集，今下午4點前都可前往支持扶助孤老。照片／記者簡慧珍攝影
華山基金會彰化區在田尾怡心園舉辦公益市集，今下午4點前都可前往支持扶助孤老。照片／記者簡慧珍攝影

台灣股市破3萬點，基層經濟景氣沒跟上，華山基金會彰化縣最近一年內扶老捐款少四成，募集孤老愛心年菜數量還缺五成，今在田尾怡心園舉辦百攤永續公益市集，目標訂在募款百萬元，期盼民眾下午4點前到怡心園支持扶老善行。

華山基金會彰化區永續公益市集上午9點半在田尾怡心園開幕，華山各鄉鎮天使站義賣烤玉米、香腸等小吃及日用品，員林散策號召旗下成員擺攤展售手工藝品、美食，田尾鄉農會贊助義賣鄉土食物，華山另設體驗老化、捏麵人攤位，民眾到各攤集滿6個戳章可兌換彰化名店伴手禮。

今天氣晴朗暖和，很多親子逛園遊會，鄰近國小社團太鼓陣、舞蹈隊表演才藝，華山邀請書畫名家手繪春聯作品，使園遊會提前洋溢年味，民眾逛攤位不時看看表演，還可買春聯和年畫，並且觀看華山彰化區20年服務回顧展，了解華山陪伴孤老的服務歷程。活動相當充實。

縣長王惠美趕到致詞，感謝華山照顧孤老，為政府分擔很大扶老的工作。華山基金會彰化區站長林秀儀表示，截至目前往前推一年，華山彰化縣扶老捐款減少480多萬元，今年愛心年菜預計募集2千套，每套1千元，到現在還缺五成，華山愛心年菜包括元宵節湯圓，因此贊助期間延至2月28日，在此之前都可支持華山三失（失能、失智、失依）長輩安心過節。

孤老 愛心

