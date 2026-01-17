受北捷隨機殺人案影響 中市公車創新加裝緊急求救按鈕

台北捷運中山站及南西商圈去年12月發生隨機攻擊事件，釀4死11傷。台中市交通局在市區公車擴大試辦設置緊急求救按鈕，目前已安裝66輛，當車上發生突發狀況時，駕駛按鈕即能啟動警示系統，公車車頭與車尾的LED燈將同步顯示「SOS請幫我報警」，提示用路人通報警方，爭取救援時間。

為提升大眾運輸在突發事件中的應變能力，台中市目前已有66輛新電動公車完成緊急求救按鈕裝置，未來也將列為新車標配，並結合先進駕駛輔助系統（ADAS）與駕駛訓練，全面升級交通安全防護網。

交通局長葉昭甫指出，市區公車新加裝的緊急求救按鈕，是針對國內外近年公共運輸治安事件頻傳所採取的預防性措施，公車行駛過程不論是遭遇騷擾、暴力或其他緊急情形，駕駛可透過緊急按鈕立即發出求救訊號，讓外界得以及時伸出援手。

葉昭甫表示，緊急按鈕設置於駕駛座旁，操作簡便，不需車上乘客介入即可發出警訊，有效降低車內民眾報警，可能激怒歹徒的風險。

交通局指出，市府近年積極推動公車安全升級，除了補助業者安裝ADAS，協助駕駛安全行車，並督促客運公司強化行車安全教育訓練，目前全市約1300輛公車已全面配備ADAS，有效降低視野死角風險，守護用路人與乘客安全。

此外，交通局也嚴格要求客運業者加強駕駛員「路口安全確認」機制，並將行車安全及服務品質納入每年市區公車評鑑指標，持續輔導業者精進管理，提升整體公車服務品質與安全水準。