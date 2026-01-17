玉山國家公園換帥 鄭瑞昌回鍋接掌處長…盧淑妃屆齡退休

玉山國家公園管理處原任處長盧淑妃於1月16日屆齡退休，處長一職由現任金門國家公園管理處處長鄭瑞昌調任。將與金門、陽明山及台江等國家公園管理處長，1月19日下午在國家公園署統一舉行布達交接典禮。

新任處長鄭瑞昌與玉山淵源深厚，早在民國81年即進入玉管處服務，擔任技正，83年升任課長，是其公務生涯首次擔任主管職務的起點，之後歷任多個國家公園要職，今年再度回鍋玉管處接掌處長，堪稱「回家接棒」。

鄭瑞昌表示，對玉山的人、土地與萬物懷有深厚情感，未來將以國土保育、解說教育、遊憩服務與永續發展為核心任務，精進園區各項業務。在全球氣候變遷趨勢下，將強化園區碳匯管理，配合2050年淨零排放目標，並推動生態保育與科研基地發展，持續與企業ESG合作，打造永續保育典範。

在登山與遊憩管理方面，鄭瑞昌指出，將加強山屋及相關設施改善，落實登山安全宣導，同時尊重原住民族文化傳承與自主權，深化與部落夥伴共榮的友善關係，帶領玉管處團隊朝向更具韌性與永續性的玉山共同努力。

鄭瑞昌畢業於國立中興大學水土保持學系研究所，曾任金門、雪霸、玉山及墾丁等國家公園管理處多項主管職務，行政與專業資歷完整。盧淑妃感性表示，退休後仍將持續關心國家公園發展，讓自然保育的聲音被更多人聽見。