盧秀燕喊蓋會展中心 賴總統允協助

台中百工百業博覽會昨在台中國際會展中心盛大登場，賴清德總統、台中市長盧秀燕與同台，盧秀燕當面向總統「咬耳朵」，直言一期東側展館由市府88億自地自建相當辛苦，爭取中央補助二期經費；賴清德強調，「中央地方不分彼此」、「過去我們沒有緣份一起參與，未來我們希望能夠共襄盛舉！」

盧秀燕說，台中國際會展中心是中部人30年來的夢想，自地自建投入88億完成建設一期東側展館，只為讓中部人有自己的會展中心拚經濟。沒有中央補助款、沒有地方投資，「我們真的很辛苦！」但接下來還要興建二期展館，「我們再也沒有錢了」，她向賴清德笑稱「拜託讓我咬一下耳朵」。

賴清德回應表示，會展中心一期由台中市府自地自建，二期中央願意協助。他也更正土地來源，指二期土地是國防部提供，並感謝前立委黃國書、前議員何敏成等人促成。他引用「過去我們沒有緣份一起參與，未來我們希望能夠共襄盛舉」，強調中央與地方應團結合作，推動產業與經濟持續向前。

台中國際會展中心一、二期進度 製表／趙容萱

外貿協會說，台中國際會展中心一期東側展覽棟去年底試營運，共2360攤位，今年已排52檔展覽、30場活動及266場會議。二期西側展館規畫約2100攤，由經濟部全額編列總經費60.31億，力拚2029年完工啟用，屆時東西側合計約4460攤位，可望打造全國最大展覽園區，帶領台灣產業搶攻國際訂單。

台中市商業會指出，台中百工百業博覽會為期4天，集結50個同業公會及日本等7國，共規畫680攤位，預估吸引逾10萬人次、創造約3億元消費產值。