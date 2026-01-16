彰化成美文化園落羽松美景登場 攝影大賽也開跑

彰化縣永靖鄉成美文化園的落羽松季登場，近日落羽松已陸續轉為金黃、橙紅色，美麗的倒影與百年古厝相映成趣，園區除了舉辦攝影大賽，邀請民眾捕捉落羽松限定美景，也推出親子優惠票價，即日起至1月底，一位大人攜帶一位12歲以下孩童，可享孩童免費入園。

每年落羽松轉色之際，成美文化園總是吸引大批攝影愛好者前來取景，也是民眾熱門的春節走春景點，今年園區也舉辦「冬日之約，鏡頭下的落羽松」攝影大賽，活動從今天起到2月28日，歡迎民眾參加，得獎作品將於3月4日前於官方粉絲專頁公布，並於3月14日舉行頒獎典禮，總獎金達萬元。