彰化成美文化園落羽松美景登場 攝影大賽也開跑
彰化縣永靖鄉成美文化園的落羽松季登場，近日落羽松已陸續轉為金黃、橙紅色，美麗的倒影與百年古厝相映成趣，園區除了舉辦攝影大賽，邀請民眾捕捉落羽松限定美景，也推出親子優惠票價，即日起至1月底，一位大人攜帶一位12歲以下孩童，可享孩童免費入園。
每年落羽松轉色之際，成美文化園總是吸引大批攝影愛好者前來取景，也是民眾熱門的春節走春景點，今年園區也舉辦「冬日之約，鏡頭下的落羽松」攝影大賽，活動從今天起到2月28日，歡迎民眾參加，得獎作品將於3月4日前於官方粉絲專頁公布，並於3月14日舉行頒獎典禮，總獎金達萬元。
成美文化園於落羽松季也推出互動活動「落羽松樹洞信箱」，邀請遊客在園區內留下文字紀錄，書寫當下心情、祝福或旅途片段，為賞景行程增添參與感與紀念性，園區將精選部分內容，於不揭露個人資訊前提下，分享於官方社群平台，延伸落羽松季的人文交流與情感記錄。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言