彰化市長綠營黃柏瑜登記 藍待整合

民進黨彰化縣黨部地方選舉登記昨天截止，彰化市、員林市長布局成為焦點。縣議員黃柏瑜登記參選彰化市長，但員林市仍無人出線；同時議員席次減少、黨內競逐激烈，藍綠市長與議員選戰交錯，將牽動整體縣長選情。

黃柏瑜昨天下午完成登記，正式投入彰化市長選戰，成為民進黨目前最明確的市長布局。黃柏瑜說，上周接獲縣黨部及黨內縣長參選人陳素月徵詢後，決定承擔責任投入選戰。他指出，彰化市在前市長邱建富及現任市長林世賢帶領下，長期由民進黨執政，為城市發展奠定基礎，盼延續傳承，為下一代打造更好的成長環境。

國民黨彰化市長人選尚未定案，無黨籍市民代表會主席陳文賓表態參選，是否披藍袍仍待協調，藍營力求整合，避免分裂影響選情。

相較之下，員林市長綠營無人登記。地方人士分析，員林市長期國民黨執政，基層結構穩固，藍營有縣議員凃俊任、劉惠娟表態參選。

民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞表示，員林市長可能徵召或提名社會賢達，黨內已有初步人選，仍在協調中，希望與彰化市長人選相互拉抬，為縣長選情加分。

彰化縣議員第一選區現有13席，下屆將減為12席，民進黨內競逐者眾，包括現任議員莊陞漢、李成濟、楊子賢、許雅琳，以及回鍋參選的彰化市長林世賢、芬園鄉長林世明，均完成登記，黨內初選壓力不小。

前彰化縣長翁金珠的外甥女翁慧玟昨天也完成登記。她因改姓名需補換黨證，所幸在截止前完成。翁慧玟以「翁金珠服務團隊」名義投入選戰，盼延續翁金珠長年深耕地方的精神。

第七選區縣議員選情同樣激烈，藍、綠、白9人角逐5席。前縣議員江熊一楓涉詐領助理費遭收押，仍完成登記，是否符合規定，將由民進黨執委會評估。