28年國光客運朝馬站遷新址 「配套卡關」民代憂春節返鄉恐大亂

國光客運朝馬站因土地租約到期，將於1月20日遷至新站，原址23日即將點交給新地主興富發建設；由於新站配套設施尚未完善，台中市議員周永鴻今天緊急會勘後，要求市府加速畫設停車格並協調保留舊站廁所，避免衝擊即將到來的春節疏運。

台中市議會民進黨團總召周永鴻今天偕同市府交通局、停管處等單位現勘，發現朝馬新站不只外圍尚未畫設大客車專用停車格，認為若車輛隨意停靠，將危害乘客上下車安全，並可能造成台灣大道與朝富路口交通混亂。

周永鴻指出，國光客運朝馬站服務對象以長者與學生為主，且因地點便利，原本許多遊覽車也會暫停借用廁所，服務眾多旅遊和進香團，對於廁所使用需求量極大，如今因新站腹地有限，僅能設置兩座流動廁所，恐難以負荷春節期間龐大的旅運與如廁需求。

台中市政府交通局表示，針對會勘發現的問題，已於今日辦理新站車格繪設會勘，預計於1月20日新站啟用前，可完成大客車停靠區標線繪設，確保搬遷過渡期客運疏運順暢；關於廁所不足問題，交通局已請國光客運持續與地主協調延長既有廁所使用的可能性，並督促客運業者增設流動廁所，維護候車乘客權益。

周永鴻並表示，公共運輸服務不能有空窗期，面對迫在眉睫的春節疏運危機，市府應負起跨局處協調責任，將持續監督進度，確保市民安心返鄉；目前建商應無立即施工需求，卻將迎來旅運高峰，因此要求市府協調新地主，至少在春節疏運結束前，開放舊站廁所供旅客使用。

國光客運朝馬站站長曠蘭美表示，朝馬站在地服務28年，不僅服務國光旅客，也方便觀光客和進香團，即便過去曾有民眾因廁所清潔時間不開放，而對工作人員動粗，站方仍無怨無悔善盡企業社會責任，如今面臨搬遷困難，希望市府與企業能多加協助，讓旅客在春節期間享有方便、安全的候車環境。