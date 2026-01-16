全國最大智慧水耕農場落腳彰化 王惠美快人快語：投資3年回本

全國規模最大的深水式智慧水耕農場落腳彰化縣，縣長王惠美帶領團隊參觀摩蔬大溪二林水耕智慧農場，感謝農場負責人「宜蘭囝仔」周慶安投資彰化，並提供建教合作機會給彰化子弟；東海大學今發布相關訊息，說明摩蔬大溪已在智慧農業邁出關鍵一步。

縣長王惠美昨與縣政府農業處人員，和二林鎮公所、二林鎮農會、東海大學智慧暨精緻農業學位學程教授等產學界人士，昨參觀摩蔬大溪二林水耕智慧農場。王惠美當場問農場負責人周慶安，這座農場投資金額、一年大概營收，周慶安回答農場硬體設備約7500萬元，每年約營收3千萬元。王惠美快心快語說「經營3年不就都賺回來？」周慶安笑而不語。

王惠美今表示，周慶安是宜蘭子弟，擁有美國康乃爾大學花卉系碩士、國立臺灣大學園藝系博士的學位，曾任宜蘭縣政府農業處長、擔任2010年台北國際花卉博覽會的籌備與執行，服務公職逾20年，具備專業學養和行政實務，能在彰化落地導入高科技農業，成為彰化縣第一座慧農業示範場域，並與東海大學建教合作，期盼彰化培育更多優秀智慧農業人才。

周慶安說，彰化縣政府行政流程快速，依彰化縣智慧農業補助計畫核定補助摩蔬大溪建場100萬元，也透過協助農場完善智慧環控與自動化設備，打造出全國最大的深水式智慧水耕農場，他希望對社會能有所貢獻，歡迎對農業有興趣的民眾或青農參觀摩蔬大溪，透過分享經驗傳承知識。

摩蔬大溪面積約3300坪、年產150公噸水耕蔬菜，供應全國最大連鎖超市，縣政府認證作為「彰化縣政府智慧農業設施示範場域」，東海大學也掛牌「東海大學智慧暨精緻農業學位學程建教合作實習場域」，今指出掛牌象徵產、官、學三方在推動「低碳、淨零」智慧農業上邁出關鍵一步 。