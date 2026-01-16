彰化五連霸議員「交棒」兒子 38歲曾煥燁最後一刻登記參選

民進黨彰化縣黨部本周受理2026年地方公職人員選舉登記。彰化縣議員第3選區除了現任蕭文雄、周君綾爭取連任外，縣議員賴清美意外未親自登記，而改由兒子曾煥燁出征，引起地方與媒體關注。對此，五連霸縣議員賴清美表示，她選擇在事業與政治經驗最成熟的時刻，把接棒的機會留給兒子，希望能持續為鄉親服務。

65歲的賴清美長期深耕地方，從第16屆縣議會起連任至今，是民進黨在彰化的資深議員之一。她在地方積極推動社會福利與弱勢關懷，經常參與節慶物資發放、老人關懷及社區公共建設議題。去年她曾因車輛臨停在派出所借位與員警發生爭執，引發社會關注與網路討論。

彰化第3選區民進黨預計提名3席，曾煥燁在今天登記截止前一小時才完成登記，由賴清美助理將文件送交縣黨部。賴清美指出，這次登記時程緊湊，如需初選對新人不利，因此才保密到最後一刻，以避免影響出線機會。她同時表示，民進黨在彰化推動年輕世代參政的重要性，也是她選擇讓兒子出征的原因之一，希望能為黨內培養後繼力量。

37歲的曾煥燁是屏科大森林系碩士，曾任彰化縣府文化局與新聞處人員，也參與台中市議員林德宇競選服務團隊，並擔任賴清美服務處特助。賴清美表示，兒子耳濡目染對選區的鄉親事務有一定了解，也常協助她辦理地方活動與選舉宣傳。兒子接棒延續衣缽，未來若當選，仍將持續協助，提供經驗與資源，進一步提升選區服務能量。