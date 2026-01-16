快訊

彰化五連霸議員「交棒」兒子 38歲曾煥燁最後一刻登記參選

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化五連霸縣議員賴清美的兒子曾煥燁今登記參選民進黨彰化縣議員。圖／賴清美提供
彰化五連霸縣議員賴清美的兒子曾煥燁今登記參選民進黨彰化縣議員。圖／賴清美提供

民進黨彰化縣黨部本周受理2026年地方公職人員選舉登記。彰化縣議員第3選區除了現任蕭文雄、周君綾爭取連任外，縣議員賴清美意外未親自登記，而改由兒子曾煥燁出征，引起地方與媒體關注。對此，五連霸縣議員賴清美表示，她選擇在事業與政治經驗最成熟的時刻，把接棒的機會留給兒子，希望能持續為鄉親服務。

65歲的賴清美長期深耕地方，從第16屆縣議會起連任至今，是民進黨在彰化的資深議員之一。她在地方積極推動社會福利與弱勢關懷，經常參與節慶物資發放、老人關懷及社區公共建設議題。去年她曾因車輛臨停在派出所借位與員警發生爭執，引發社會關注與網路討論。

彰化第3選區民進黨預計提名3席，曾煥燁在今天登記截止前一小時才完成登記，由賴清美助理將文件送交縣黨部。賴清美指出，這次登記時程緊湊，如需初選對新人不利，因此才保密到最後一刻，以避免影響出線機會。她同時表示，民進黨在彰化推動年輕世代參政的重要性，也是她選擇讓兒子出征的原因之一，希望能為黨內培養後繼力量。

37歲的曾煥燁是屏科大森林系碩士，曾任彰化縣府文化局與新聞處人員，也參與台中市議員林德宇競選服務團隊，並擔任賴清美服務處特助。賴清美表示，兒子耳濡目染對選區的鄉親事務有一定了解，也常協助她辦理地方活動與選舉宣傳。兒子接棒延續衣缽，未來若當選，仍將持續協助，提供經驗與資源，進一步提升選區服務能量。

