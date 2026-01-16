中華郵政台中郵局新局長就任 持續支持小農與公益

台中郵局今天舉辦卸任、新任局長交接典禮，由原彰化郵局局長陳樂明，接任台中郵局局長，他表示，未來將持續響應支持小農及社會公益活動，提供社會大眾更全面的郵政服務。

交接典禮今天在台中郵局民權大樓舉辦，中華郵政公司副總經理鄭至能、台中市農業局副局長蔡勇勝等人皆出席，會中由卸任局長葉玉瑕，將印信交接給新任局長陳樂明。

鄭至能致詞時表示，中華郵政未來會配合AI發展，將加速推動數位轉型、發展智慧物流，提升郵遞的服務品質，及促進數位金融發展，並持續加強防止金融詐騙。

陳樂明提到，葉玉瑕讓台中郵局奠定良好基礎，未來接任後，除推展總公司發展方向外，並持續響應支持小農及社會公益活動，提供社會大眾更全面的郵政服務。

台中郵局說明，陳樂明服務逾40年，從基層做起，歷任總公司郵務處作業管理科科長、南投郵局局長、彰化郵局局長等職。