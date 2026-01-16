快訊

房子被詐團賣了？多人突收「地籍異動簡訊通知」 竟是員林地政搞烏龍

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
員林市今天許多民眾收到地政事務所發出的交易980萬元交易登錄通知，嚇得跳起來，以為自己的房子被詐團賣了，不過隨後地政事務所再發出更正簡訊。圖／民眾提供
員林市今天許多民眾收到地政事務所發出的交易980萬元交易登錄通知，嚇得跳起來，以為自己的房子被詐團賣了，不過隨後地政事務所再發出更正簡訊。圖／民眾提供

彰化縣員林市今天許多民眾收到地政事務所發出的交易980萬元交易登錄通知，嚇得跳起來，以為自己的房子被詐團賣了，不過隨後員林地政事務所再發出簡訊更正表示系統異常，請民眾勿理會，員林地政事務所隨後也在臉書發文致歉，已進行系統檢測，避免再發生錯誤。

今天下午近4點不少員林市民都收到一則簡訊寫著「員林地政，您好，您的登記案件115年 ND41員資字第000080號實價登錄申報交易總價為980萬元，員林地政事務所提醒您」。

「嚇壞了！」收到這則簡訊的員林市民說，下午近4點收到這簡訊時「真的驚恐到最高點」，還以為自己的房子被詐騙集團偷賣了，幸好隨即又收到地政事務所傳來另則更正簡訊說因系統異常造成發送錯誤，如有收到請不要理會。不過還是不放心，又打電話去地政事務所再確認房子沒被偷賣才安心。

員林地政事務所表示，是因一名有登記地籍易動即時通的民眾最近有交易一筆不動產，所以地政事務所發出通知，但因系統作業有誤，許多有登錄的民眾都同時收到簡訊，他們除了再發出更正簡訊，也在臉書官網po文說明與致歉，系統也已進行檢修。

收到簡訊的民眾表示，原本去登記地籍易動即時通是為了要避免被詐騙集團偷賣房子，加強防護，結果反而讓自己更驚恐。

員林地政事務所表示，目前員林地區有來登錄地籍易動即時通的民眾有4200多人，是為了替民眾的不動產多一層防護線，民眾若對相關簡訊有疑慮，可致電地政所再查證，確保資訊正確。

