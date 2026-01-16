綠營競爭激烈！江熊一楓涉詐助理費被收押 委託代登記參選彰化縣議員

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍林宛諭林敬家／連線即時報導
涉詐領助理費被收押的前縣議員江熊一楓（圖），委請律師拿登記參選簽名書到看守所讓她簽名。聯合報系資料照／記者林宛諭攝影
涉詐領助理費被收押的前縣議員江熊一楓（圖），委請律師拿登記參選簽名書到看守所讓她簽名。聯合報系資料照／記者林宛諭攝影

民進黨積極布局2025九合一選舉，彰化縣黨部辦理參選登記作業，北斗區現任縣議員李俊諭尋求連任，溪州鄉前鄉長黃盛祿的妻子陳似梅確定參選，涉詐領助理費被收押的前縣議員江熊一楓，委請律師拿登記參選簽名書到看守所讓她簽名，北斗區綠營將重演3人激烈競爭局面。

民進黨在北斗區有當選兩席的實力，從過去當選紀錄來看，3人競爭若有1人衝高得票數即有1人可能落選，如果民進黨推出兩人參選即可能全壘打。

前縣議員江熊一楓涉案被收押，一直是民進黨北斗區縣議員選舉最大變數。彰化地檢署指出，江熊一楓目前狀況不影響她的從政權利。昨她的臉書貼出繼續服務圖文，被視為即使有案在身也會參選，今更確定她的委任律師拿縣黨部登記參選簽名書到看守所讓她簽名，已完成登記參選手續。

北斗區應選5席縣議員，現任國民黨3席、民進黨1席、無黨籍1席。現今現任縣議員除了吳錦潭決定回鍋參選埤頭鄉長，另4人要競選連任，吳錦潭基本盤埤頭鄉已有鄉長杜懿彩表態參選下屆縣議員，勝算相當大，而縣議長謝典林已宣布繼續參選下屆縣議員，北斗鎮代會主席陳世凱對轉換跑道經營年餘，加上前民眾黨基層幹部田尾鄉代張勝彬可能出馬，到現在為上藍綠白加總9名參選人。

民進黨彰化縣前縣議員江熊一楓委託辦理登記參選，已完成相關手續。圖／轉載自江熊一楓臉書
民進黨彰化縣前縣議員江熊一楓委託辦理登記參選，已完成相關手續。圖／轉載自江熊一楓臉書

