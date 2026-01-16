彰化新公設民營托嬰中心暨親子館啟用 減輕家長負擔

快訊

中央社／ 彰化16日電

彰化縣介壽公設民營托嬰中心、彰化育兒親子館今天啟用，成為縣內第10間公設民營托嬰中心及第10間育兒親子館，此托嬰中心可收托60名嬰幼兒，每月托育費7000元，期盼減輕家長負擔。

彰化縣政府今天於彰化縣長照2.0多功能服務中心暨社福大樓，啟用介壽公設民營托嬰中心及彰化育兒親子館，彰化縣長王惠美等人共同揭牌。

王惠美表示，此大樓部分工程已在收尾，考量在地民眾對托嬰中心及親子館迫切需求，優先啟用這2項設施；此次工程獲得中央補助新台幣509萬4816元，縣府自籌2263萬7139元。

2樓托嬰中心可收托60名未滿2歲嬰幼兒，每月托育費7000元，每名托育人員照顧4名幼兒；6樓為專為6歲以下孩童設計的親子館，現場有專業保育員指導，提供家長交流育兒的空間。

社會處表示，縣府除積極開辦公設托育資源，也配合衛生福利部「我國少子女化對策計畫」推動「未滿2歲兒童托育公共化及準公共服務」，鼓勵並輔導私立托嬰中心及居家托育人員與縣府簽訂準公共化契約，並發給托育費用補助或育兒津貼，提供平價且全面的育兒資源。

托育 托嬰

