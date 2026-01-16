叫我第一名！彰化基層農會114經營績效出爐 二林蟬連冠軍

彰化縣基層農會去年經營績效出爐，縣內26鄉鎮市農會外加彰化區漁會，共有6家農漁會營收破百億元，二林鎮農會勇奪第一名，員工可望領到至少6個月豐厚年終獎金，不禁眉開眼笑。

基層農會與區漁會的營收金額被政府列為「機密」不得透露，但據了解，去年營收總額前三名農會為二林、秀水、花壇，存款總額方面二林鎮農會超過200億元，存放比和彰化區漁會都超過75%，等於每放款100元可獲利75元，二林鎮農會、彰化區漁會在基層農會和基層漁會獨占鰲頭。

前總統陳水扁執政時收管逾放款過度的36家體質不良基層農會，彰化縣5家被收管，二林鎮農會「聽說」列入第二波整頓名單，相當緊張，從員工「認養」逾放款名單、委外收款做起，並明訂放款標準、開發特色農產業，逐年降低逾放比從逾30%到歸零，等於沒呆帳，體質大翻轉。

農業界人士今指出，基層農會經營績效與當地的人口數、農業和工商業的經濟環境有關，二林鎮人口4萬6千多人，有中科二林園區廠商進駐帶進產業鏈及周邊很多建案，都是開發信用部業務的利基，二林鎮農會曾現金不夠借，向其它基層農會調度存款回二林放款，可見農業金融信用深受地方信賴、員工非常努力，令其它農會敬佩不已。

農業界人士表示，營收破百億的農會都在鄉鎮，市區農會不是不努力，而是市區人口集中、交通便利，金融競爭白熱化，農會面臨各大銀行、信用合作社、郵局瓜分客戶，經營較辛苦，又縣農會沒信用部，收入全賣米等周邊農產品，營收績效也平平。

彰化縣基層農會和彰化區漁會依規定提交年度營收報告，縣政府表示，全體農漁會的逾放比都沒超過70%，經營中規中矩沒異常情形，農漁會員工可安心領年終獎金。