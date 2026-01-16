日月潭設邵族紀念碑 打造具體永續祭祀記憶空間

快訊

中央社／ 南投縣16日電

邵族是日月潭區重要原住民族，為讓族人有具體、永續祭祀與記憶空間，也讓民眾更認識邵族歷史與文化，南投縣政府在涵碧步道育樂亭、文武廟、玄光寺附近設紀念碑，今天動土。

為保存與彰顯邵族傳統文化與歷史記憶，南投縣政府推動「邵族水社石印社舊部落遺址暨袁姓、石姓頭人祭祀場立碑計畫」，今天在魚池鄉中興路育樂亭辦理祈福動土典禮，邀族人長老、部落代表等參與，儀式依邵族傳統祭儀，由女祭司祈求祖靈庇佑工程順利。

南投縣政府原住民族行政處發布新聞稿表示，總工程經費約新台幣300萬元，規劃在3處工區設紀念碑，第1工區位於涵碧步道育樂亭下方，設大、小型各1座紀念碑；第2工區於文武廟下方，設1座小型紀念碑；日月潭玄光寺下方第3工區則設置1座大型紀念碑。

南投縣原民處表示，紀念碑用以紀念邵族袁姓氏族與石姓氏族，並作為族人祭拜祖先、延續氏族祭儀與狩獵文化重要場域，透過立碑與解說設置，也向大眾簡要介紹邵族過去的傳統領域；邵族民族議會、多名邵族長老等出席今天儀式，表達對祖靈敬意與重視文化傳承。

原民處表示，邵族早期生活範圍涵蓋現今中寮鄉、集集鎮、水里鄉、魚池鄉、埔里鎮、頭社、水社等地，舊稱「水沙連」，其中以日月潭水社部落最為興盛，也成為中部內山重要文化象徵，盼透過立碑讓族人有具體、永續祭祀與記憶空間，也讓民眾認識邵族歷史脈絡與文化價值，持續推動原住民族文化保存傳承。

