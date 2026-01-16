快訊

科技恐龍回歸！彰化員林百果山探索樂園重新開張

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
員林市百果山探索樂園重新開張，除了還有科技恐龍，也引進12項新設施，盼帶動地方觀光發展。記者林宛諭／攝影
彰化縣員林市百果山探索樂園曾是知名恐龍主題樂園，前年因與員林市公所土地租約到期而停業，今年業者調整營運重新開張，園區內不僅有科技恐龍，也增加彩虹滑道、漂漂河等設施，預期將會在春節假期帶來觀光人潮，不過對於園區收費民眾也有意見，認為單項收費沒有套票優惠很可惜，業者表示，未來會再研議收費方式，提供優惠措施。

百果山探索樂園2024年8月突宣布停業，當時業者聲稱與公所租約到期，加上當時連日大雨和地震，決定暫停營業，也引發民眾不捨之聲，許多民眾紛紛到樂園做最後巡禮。

不過業者今年重新和員林公所訂下9年租約，決定在廣達2公頃的百果山探索樂園繼續深耕，除了整修園區，還加入許多新設施，今天並舉辦開幕典禮，員林市代理市長賴致富等人也與會。

百果山探索樂園副總楊椀婷表示，園區重新開幕有12項全新遊樂設施，包括長達70公尺、高4公尺的彩虹滑道，還有漂漂河、叢林探險車、碰碰車弓箭體驗等設施。及適合親子的「小農夫館」室內遊戲室，科技恐龍的細緻動作與音效，都將為遊客帶來與傳統樂園截然不同的沉浸式感受。

不過也有民眾反映入園後都得單項付費，價格不親民，應該要有一票玩到底的套票，否則入園隨便玩個3項就500元以上。

楊椀婷表示，因為以往曾有遊客反映若有些設施不想玩，一票到底不划算，所以園區重新開張後才會單項收費，入園票100元，其他設施最高是漂漂河200元，彩虹滑道150元等，而且彩虹滑道也可以無限次暢玩，對於大家的建議，他們也會列入評估。

員林市百果山探索樂園重新開張，引進彩虹滑道等12項新設施，盼帶動地方觀光發展。記者林宛諭／攝影
員林市百果山探索樂園重新開張，除了還有科技恐龍，也引進12項新設施，盼帶動地方觀光發展。記者林宛諭／攝影
