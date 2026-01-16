打破55年開發瓶頸！台中港特定區第四次通檢啟動 力拚下屆市長公告

台中市政府推動「變更台中港特定區計畫（第四次通盤檢討）案」及「擬定台中港特定區計畫細部計畫案」為期30天的公開展覽，今天起分別在沙鹿、清水、大肚、梧棲及龍井等區公所舉行5場說明會；市議員陳廷秀指出，都市計畫從草案公開展覽、都市計畫委員會審查到最終公告實施，通常需要3至5年的時間，而今年是最重要的關鍵期。

台中市都市發展局表示，台中港特定區計畫自「新高港」築港，將近55個年頭，是台灣引進整體規劃藍圖式都市計畫的先行案例，目前進行第四次通盤檢討，因海線地區長年受到都市計畫法規限制、公設保留地過多、缺乏徵收與開發，以及涉及中央與地方權責協調，導致地方發展受阻，土地無法有效利用。

此外，台中港特定區雖經多次通盤檢討及推動解編，但複雜的審議程序與地主期待落差，使得議題持續困擾當地發展，近期台中市府正透過第四次通盤檢討與「雙港核心」願景，此計畫被視為解鎖多年發展瓶頸、重新激活特定區發展活力的關鍵契機。

沙鹿居民指出，如果以公設保留地影響最大是梧棲區，但如果以保護區的話，影響最大應該就是沙鹿區，因為沿台灣大道弘光科大、靜宜大學這一區山上都是保護區外，向山路兩側都是保護區外，居民面臨最重要的問題，就是使用分區的部分，道路用地解編，以及調整保護區變更成住宅區。

市議員陳廷秀強調，今年是台中港特定區納入變更案的關鍵期，呼籲民眾踴躍提出陳情，力拚在下一屆市長任內完成公告實施 ，特別是許多地主希望能將目前的「保護區」變更為「住宅區」 。此外，有關白海豚保育的生態問題，也已正式提報，期盼透過通盤檢討程序納入變更案中，達成地方發展與生態保護的協議 。