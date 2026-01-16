38年建築華麗轉身保留「康樂台」 中市烏日成功活動中心修繕完工

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市烏日區成功社區活動中心環境修繕與設備更新完工。圖／台中市政府提供
台中市烏日區成功社區活動中心已使用近38年，因長期日曬雨淋，建物出現外牆斑駁、滲漏水及地坪龜裂等問題，民政局為此編列逾164萬元經費，啟動環境修繕與設備更新，連極具地方特色的「康樂台」也保留並整新，工程圓滿完工。民政局長吳世瑋昨視察，肯定修繕成果，強調將為社區注入新活力，打造全齡友善的優質空間。

昨天的視察活動，市議員吳瓊華、民政局長吳世瑋、烏日區長林崇懿、三和里長楊添和、成功社區發展協會理事長官玉苓等人均出席，立法院副院長江啟臣也派員致意。

吳世瑋說，此次活動中心修繕工程著重於建物外牆重新粉刷，附屬籃球場地坪改善及籃球架更新，並同步完成人車通道與周邊水泥地修補、排水溝清淤與溝蓋更新，以及康樂台照明設備汰換升級等作業，提升場地使用效率與管理效益。未來活動中心將可提供更彈性、多元的活動空間，成為居民運動、休憩與交流的重要據點，進一步凝聚社區向心力，強化在地認同。

吳瓊華指出，成功社區活動中心擁有極具地方特色的「康樂台」，此次修繕特別將其保留並整新，讓具有文化價值的場域重現光采。修繕後的空間兼具運動、教學與社團活動等多功能，能有效滿足長輩與年輕族群的需求，展現市府對基層設施的重視。

林崇懿說，感謝民政局的經費支持，讓這座使用率極高的活動中心重拾活力。未來區公所將配合市府政策，持續盤點轄內各項公共設施，逐步推動老舊設備的更新與修繕，致力營造安全、友善且貼近民意的公共空間。

民政局強調，市府未來將逐步在公共建築中導入節能設備，並持續掌握各區設施狀況，透過循序漸進的改善工程，讓市民在日常生活中，實質感受到城市建設帶來的品質提升。

