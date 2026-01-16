900歲塔塔加大鐵杉回春 歷經2年診治樹勢逐步恢復

南投縣信義鄉塔塔加遊憩區地標「塔塔加大鐵杉」，樹齡至少900年，樹幹心材腐朽比例超過50%。玉管處與台大實驗林管理處啟動跨領域診治計畫，歷經2年照護，老樹健康逐漸恢復，並拍攝科普短片記錄護樹歷程，深化環境教育。

塔塔加大鐵杉位於信義鄉東埔村，海拔2740公尺，樹形如巨大綠傘，是塔塔加遊憩區重要自然地標。玉管處巡查時，發現大鐵杉出現樹勢衰弱情形，與台大實驗林管理處合作，邀集森林育林學、植物病蟲害學等領域學者進行聯合現勘與診斷。

2023年起，台大森林系教授王亞男、植物病蟲害學系博士孫岩章等專家參與診斷，確認老樹長期承受多種生物性與非生物性逆境，導致樹勢衰退。台大實驗林植物醫學中心蕭文偉博士團隊擬定5年診治計畫，於2024年2月展開系統性健檢與照護。

診治過程中，團隊運用光達技術、VTA樹木目視診斷及樹勢檢測，發現樹幹心材腐朽比例超過50%。經持續改善生長環境與專業照護，歷經2年，大鐵杉的整體健康與樹勢已逐步回穩，展現初步成效。

蕭文偉表示，大鐵杉不僅是國人共同記憶，更是重要的生物棲地，樹體附生苔蘚等非維管束植物，以及13種維管束植物，包含台灣杜鵑、玉山一葉蘭、中孢書帶蕨與台灣特有種檜居膜蕨等珍稀物種，顯示其在高山生態系中的關鍵角色。