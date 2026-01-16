台中購物節今抽出「好宅」最大獎 還附贈輕裝潢及車位

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市政府經濟發展局長張峯源表示，市長盧秀燕將親自抽出購物節壓軸大獎「好宅」。圖／台中市政府提供
「2025台中購物節」今（16）日將抽出「好宅」最大獎，台中市政府經濟發展局長張峯源表示，市長盧秀燕將親自抽出這個壓軸大獎，請有參加購物金額登錄的朋友們耐心等待，也許會接到盧市長的電話。

張峯源說，隨著抽獎日逼近，經發局接到的相關詢問電話明顯增加，許多人關心抽獎時間與中獎通知方式，直言「連續兩個月每天掃發票，就是為了這一刻」。社群平台與親友群組間也相互提醒「明天不要漏接電話」，甚至有民眾幽默發文提前「穿越時空」祝賀自己中獎，討論熱度很高。

他說，本次抽出好宅是北屯區10期核心地段的「均福匯」，市價逼近千萬元，附贈輕裝潢及車位。它的地理位置交通條件優越，鄰近74號快速道路、台鐵太原站與捷運松竹站，生活機能完整。房子挑高3米6，格局方正實用，大面窗引入充足採光，整體居住舒適度高，深受首購族、小家庭與新婚夫妻關注。

張峯源說，盧市長16日上午9時30分親自抽出這個大獎，並即時Call Out致電幸運得主送上祝福。若未即時接聽電話亦無須擔心，只要抽中即具中獎資格，可透過「台中通」APP小鈴鐺接收通知。抽獎過程也將同步於「台中購物節」臉書粉絲專頁直播，邀請全民一同倒數，見證年度最大獎幸運誕生。

此議題在網路社群熱議，不少網友直呼「手機已經充好電」、「陌生來電一定要接」，還有人提前發出「中獎就請喝飲料」的祭品文。

