彰化專用垃圾袋 擴及小工廠、小吃攤

彰化縣推動垃圾隨袋徵收政策滿1年多，原本針對四大超商及部分工業區廠商實施，環保局近期修訂處理辦法，擴大至小型工廠及小吃攤販等，落實使用者付費原則。但今年適逢選舉年，有清潔隊坦言推動專用垃圾袋收費，恐有一定阻力。

彰化縣新修訂的「代清除處理廢棄物收費辦法」去年12月2日施行。環保局指出，依現行規定一般工廠產生的事業廢棄物，須委由合法清除處理業者收運，但彰化縣產業型態以小型、微型工廠居多，有的事業廢棄物量不多，卻得負擔包月處理費用，有成本偏高的困擾。

環保局長江培根表示，部分小型工廠有垃圾處理需求，卻因法規限制，無法請清潔隊協助，清潔隊員也擔心涉及圖利爭議，未來透過專用垃圾袋制度，讓有需求的工廠有合法管道處理少量事業廢棄物，也能透過合理收費解決問題。基層清潔隊員也認為，新制度可助於減輕收與不收的兩難處境。

彰化縣環保局專用垃圾袋費率每公升約1.2元。江培根指出，修法後是否開放收運，交由各公所自行決定，除工廠外，也納入部分長期未隨水費或未按戶徵收的攤商與夜市業者，落實使用者付費原則，透過專用垃圾袋制度補齊收費機制。

彰化市清潔隊則表示，夜市攤販垃圾多半集中後自行委託處理，專用垃圾袋目前僅能在環保局購買，後續將視實際需求加強宣導。

江培根說，一定規模以上的事業廢棄物，須由專門清除處理業者負責。若工廠要用專用垃圾袋，須由在地公所彙整事業基本資料，送環保局審核通過，才能購買使用，確保制度不被濫用。