橘延線蓋輕軌？清水人：我們要的是主線

台中捷運橘線（機場捷運線）延伸至海線地區規畫案，昨天在清水區公所舉辦地方說明會，居民出席發言踴躍，對於規畫案延宕10多年表達不滿外，更強調「我們要的橘延線是主線，而不是輕軌或支線」。台中市捷工局回應，會納入可行性研究提報中央。

「橘延線」新路線在說明會曝光，台中市捷運工程局指出，延伸線計畫以每公里運量密度3507人次的輕軌方式，從機場延伸至台鐵清水站、港區藝術中心、台中海洋館與梧棲觀光漁港與台中港旅客服務中心，並與捷運藍線串連，主線全長約29.2公里，可行性研究2024年7月獲交通部原則同意，目前正等待行政院審議。

台中市議長張清照表示，台中除了已通車的「捷運綠線」，目前規畫興建的兩條捷運「藍線」與「橘線」，距離清水區都只剩下「一小步」，尤其橘線接近清水區僅數公里，主張捷運延伸清水，串連台中國際機場與市區「捷運橘線」，同時要求市府規畫輕軌「橘延線」，以串連清水火車站與捷運藍線，照顧海線交通，帶動各區的均衡發展。

現場民眾表示，捷運之間的串接相當重要，尤其出入機場者多數有很多行李，橘線與藍線如何串連，要更慎重面對，另有民眾反映，捷運開闢應盡量使用公地，避免強徵私有土地，以維護民眾權利。

有民眾不滿地指出，捷運工程延宕10餘年，應加快進度，特別是要求列入紀錄「橘線延伸段必須是主線，而不是輕軌支線。」

議員楊典忠表示，機場捷運（橘線）既然已經通過中央可行性評估，核定中運量捷運定案，市政府應該整體規畫捷運系統，海線地區不是二等公民，捷運延伸大坑彰化都是以捷運系統規畫，捷運紅線也是捷運系統，海線清水不應降為輕軌系統，應該盡快將清水納入機場捷運（橘線），並在綜合規劃前完成。

捷工局表示，輕軌的優點是造價較低，且橘延伸線的運量未必能負擔中運量捷運系統的營運成本，因此目前傾向採輕軌；地方既然提出意見，捷工局會納入考量並請顧問公司評估，一併納入可行性研究提報中央。