「土方之亂」有解？工地開不了工炸鍋了 何欣純促台中港釋地5公頃救急

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
立委何欣純（中）今會勘「台中港填方區土方收容規畫」。圖／何欣純提供
中央「營建剩餘土石方電子聯單」新制今年元旦上路，台中因目前沒有最終處理場，迫使許多工地開不了工，引發土方之亂。獲民進黨徵召將參選台中市長的立委何欣純今至台中港會勘「台中港填方區土方收容規畫」，她強調，土方問題迫在眉睫，她協調中央跨部會溝通，也請台中港與台中市府攜手合作，讓5公頃土方暫置區盡速上線，解燃眉之急。

何欣純今偕台中市議員楊典忠、王立任、曾威、張家銨等人，赴台中港務分公司會勘。何欣純說，台中市多項公共工程與民間建案波及，面臨延宕風險。她日前已第一時間邀集在地議員、相關產業公會與內政部國土管理署長吳欣修商討，促成比照台北港、高雄港，由台中港區提供暫置區，讓土方先有去處、各項民生工程才能持續推動。

何欣純說明，解決土方之亂第一階段設「暫時堆置區」，解決當前土方無處可去的燃眉之急，她協調中央部會提出具體方向，台中港務分公司也規畫釋出約5公頃用地作為暫置區；；第二階段是「最終去化處置場」的中、長期規畫。

台中港務分公司說明，已在港區規畫5公頃土方暫置區，將與台中市政府討論管理、營運等事宜；另將先行啟用南填方區，約可收容211萬立方公尺土石方，也已向環境部申請收取標的物變更核備。北填方區約391萬立方公尺待完成環評後，將作為土方最終去化填築使用。

何欣純強調，土方之亂造成市民與業者憂心忡忡，公共工程、民間建案一旦停擺，城市建設、民生就業也將連帶受到連鎖影響，現在與時間賽跑，應加快作業速度，並盡速溝通協調，台中市政府也應負起責任，中央地方同心合作，才能在最短時間內化解燃眉之急，市民生活與城市建設也才能穩定向前。

