彰化家扶募幸福年菜 謝衣鳯「連續6年」以祖父母基金會名義捐200套　

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
財團法人謝言信、謝林玉鶯文教基金會捐贈200套年菜給彰化家扶中心。記者簡慧珍／攝影
財團法人謝言信、謝林玉鶯文教基金會捐贈200套年菜給彰化家扶中心。記者簡慧珍／攝影

立法委員謝衣鳯以祖父母謝言信、謝林玉鶯文教基金會名義，一連5年低調捐贈年菜給彰化家扶中心，今年改由彰化家扶舉辦捐贈典禮，宣布謝衣鳯捐贈年菜邁入第6年，累計1400套。

原擬出席彰化家扶中心幸福年菜捐贈典禮的謝衣鳯，今中午致電彰化家扶，表示立法院另有要公無法返回彰化縣溪州鄉后天宮，改由胞弟縣議長謝典林出席捐贈典禮會場后天宮。

溪州鄉長江淑芬、田中區扶幼委員會主任委員邱淑慧（溪州鄉屬田中區扶委會的服務範圍）等人先後致詞，感謝社會善心公司企業和人士關懷弱勢家庭，尤其謝言信、謝林玉鶯文教基金會連續6年捐贈幸福年菜，值得肯定。

謝典霖說，祖父母謝言信、謝林玉鶯在世時重視教育與關懷弱勢民眾，家族以他們二老名義成立財團法人文教基金會，致力關心教育議題、弱勢家庭和兒少，期待今年捐贈200套年菜能溫暖200個家庭的除夕夜，感受社會愛心。

謝典霖、邱淑慧分送幸福年菜給到場的弱勢家庭，經謝言信、謝林玉鶯文教基金會牽線台灣省會計師公會與台中市會計師公會，連年捐贈白米給彰化家扶弱勢家庭，今年又捐贈白米，謝典霖、邱淑慧也代發給弱勢家庭。

彰化家扶表示，謝衣鳯去年12月21日參加彰化家扶寒冬送暖愛心園遊會，敲響3次愛心鑼時捐款30萬元認捐幸福年菜，號召社會大眾響應，彰化家扶將在2月7日前採購，春節前分送到全縣1700多戶弱勢家庭。

