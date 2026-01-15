台中捷運推姆明彩繪列車 邀民眾賞中台灣燈會
2026中台灣燈會2月15日登場，今年將展出「極光下的姆明谷」主燈區，台中捷運推出「姆明一族彩繪列車」今天起上線，捷運高鐵台中站還設置姆明特色裝置，邀民眾搭捷運賞燈會。
台中捷運公司今天發布新聞稿表示，台中市政府今年與國際IP「姆明一族（The Moomins）」合作，2月15日將在台中水湳中央公園登場，打造寬達60公尺的「極光下的姆明谷」主燈區，引發話題。
中捷公司總經理朱來順表示，中捷打造「姆明一族彩繪列車」，車門與橫直幅海報皆布滿姆明一族成員，彷彿穿越至極光下的姆明谷。此外，捷運高鐵台中站也設置姆明特色裝置氣模，讓旅客一抵達台中，就能感受到迎賓驚喜。
朱來順說，邀請民眾「搭捷運、逛燈會」，可在綠線文華高中、文心櫻花站下車後，轉乘公車前往會場，免去塞車與尋找停車位之苦。
中捷公司說明，可下載「台中捷運APP」，即可透過查詢功能，即時掌握「姆明一族彩繪列車」進站時間，中捷公司後續也將推出相關行銷活動，邀民眾搭捷運賞燈會。
