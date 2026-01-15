快訊

影／廣達尾牙撒錢！席開1300桌、總獎金7千萬 林百里：未來3年AI爆發

六都警局長人事洗牌！傳林炎田調北市 高雄遺缺「竄黑馬」有2人選

台積電董座魏哲家憂台灣供電問題 經濟部掛保證「至2032年供電無虞」

台中捷運推姆明彩繪列車 邀民眾賞中台灣燈會

中央社／ 台中15日電

2026中台灣燈會2月15日登場，今年將展出「極光下的姆明谷」主燈區，台中捷運推出「姆明一族彩繪列車」今天起上線，捷運高鐵台中站還設置姆明特色裝置，邀民眾搭捷運賞燈會。

台中捷運公司今天發布新聞稿表示，台中市政府今年與國際IP「姆明一族（The Moomins）」合作，2月15日將在台中水湳中央公園登場，打造寬達60公尺的「極光下的姆明谷」主燈區，引發話題。

中捷公司總經理朱來順表示，中捷打造「姆明一族彩繪列車」，車門與橫直幅海報皆布滿姆明一族成員，彷彿穿越至極光下的姆明谷。此外，捷運高鐵台中站也設置姆明特色裝置氣模，讓旅客一抵達台中，就能感受到迎賓驚喜。

朱來順說，邀請民眾「搭捷運、逛燈會」，可在綠線文華高中、文心櫻花站下車後，轉乘公車前往會場，免去塞車與尋找停車位之苦。

中捷公司說明，可下載「台中捷運APP」，即可透過查詢功能，即時掌握「姆明一族彩繪列車」進站時間，中捷公司後續也將推出相關行銷活動，邀民眾搭捷運賞燈會。

台中捷運 彩繪列車 台灣燈會

延伸閱讀

台中捷運橘線延伸海線變輕軌？居民嗆「海線不是二等公民」

高鐵發七個月獎金 創紀錄

「一帶一路」泰中高鐵工程事故釀32死64傷 陸企業參與角色受關注

咆哮女疑在車廂烤蘑菇、男子玩打火機 北捷報警「最重可罰百萬」

相關新聞

台中捷運橘線延伸海線變輕軌？居民嗆「海線不是二等公民」

台中捷運橘線（機場捷運線）的可行性評估目前處於積極推進階段，特別是延伸至海線地區的部分，今天在清水區公所舉辦地方說明會蒐...

南投1鄉鎮宣布發錢 每人2000元...普發時間出爐

中央普發每人1萬元後，南投仁愛鄉公所考量鄉內近年屢遭颱風重創，宣布普發災後重建現金每人2000元，凡在今年4月底前在當地...

揭預售屋契約亂象！消基會：付15萬才給看？台中11知名建商「全中槍」

房價居高不下，消基會抽檢台中、台南與高雄34案預售屋調查發現，建商在預售案契約審閱期設下違法門檻，甚至要求消費者先付10...

影／震撼！南投白樹林秘境 美如電腦桌布般大景

南投埔里南村里蜈蜞坑、暨大東側台地邊緣的台糖造林地，廣植楓香、烏心石等蔚然成林成秘境。隨時序入冬，綠葉落盡形成神秘又浪漫...

自行車安心租 中市推定型化契約

台中市后豐鐵馬道、東豐自行車綠廊及潭雅神綠園道，2025年吸引超過800萬人次造訪。為進一步保障消費者權益、降低租賃糾紛...

好市多北屯店停電！消費者「手機燈海」撐全場急撤退 台電：供電正常

好市多台中北屯店今天下午4時41分停電，賣場內部突然陷入漆黑，大批正在購物民眾受驚，紛紛掏出手機開啟手電筒功能照明，現場...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。