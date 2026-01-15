進度超前！台中國際足球運動園區進度七成 拚今年底完工啟用
台中國際足球運動休閒園區是全台首座亞洲足球聯盟等級的足球場館，原本預計今年中完工、明年初啟用，目前工程進度達70%，持續超前，力拚今年底開幕。園區設有1座主球場、1座副球場與2座5人制球場，可容納6000名觀眾，採OT委外營運。
台中市建設局指出，足球運動園區位於南屯區高鐵新市政生態公園旁，工程經費15億1753萬元，中央補助5億元，其餘市府自籌，2023年4月開工，目前工程進度達到七成，較預定進度稍快；園區基地面積4.7萬平方公尺，建物總樓地板面積2.7萬平方公尺。
建設局長陳大田表示，園區設施包含11人制天然草皮的主球場，將申請FIFA Quailty Pro認證，未來可以承辦亞洲足球聯盟（AFC）等級以上的國際賽事；副球場是11人制人工草皮球場，主要作為練習場地，2座5人制足球場也是人工草皮，預計2月鋪設完畢並辦理草皮認證。
陳大田說，主球場場館設有407席汽車位與404席機車位，以及辦公室、球員休息室、餐廳、店鋪等等，2到4樓的固定式看台可容納6000名觀眾，移動式的臨時看台可再容納1200人；園區預計7月完工，之後交由運動局辦理招商，目標今年底啟用。
運動局長游志祥表示，近年足球運動在全台蓬勃發展，市府建置多處足球場，包含朝馬、西屯、太原等場館，以及各級國小、國中、高中、成人到企業球隊的培訓與競技場館，台中足球運動園區啟用後將與既有場館串連，打造中部足球廊帶，帶動運動推廣與城市發展。
游志祥指出，園區採取OT委外營運，目前正在招商中，預計下月中截止，陸續有廠商表達現地勘查的意願，也對後續營運深具信心。陳大田補充，足球園區旁還有約3公頃的生態公園，整個園區總面積將近10公頃，未來會規畫住宿、旅遊等相關設施。
