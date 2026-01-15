快訊

北投警北捷外攔檢違規車輛 遭汽車碰撞眼、口出血送醫

確定了？劉世芳今「電話告知」蔣萬安 新任警察局長是「他」

台積電赴美再蓋五座廠換關稅調降？經濟部：沒聽說這件事

進度超前！台中國際足球運動園區進度七成 拚今年底完工啟用

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中足球園區工程進度達七成，預計今年7月完工，力拚年底啟用。圖／台中市政府提供
台中足球園區工程進度達七成，預計今年7月完工，力拚年底啟用。圖／台中市政府提供

台中國際足球運動休閒園區是全台首座亞洲足球聯盟等級的足球場館，原本預計今年中完工、明年初啟用，目前工程進度達70%，持續超前，力拚今年底開幕。園區設有1座主球場、1座副球場與2座5人制球場，可容納6000名觀眾，採OT委外營運。

台中市建設局指出，足球運動園區位於南屯區高鐵新市政生態公園旁，工程經費15億1753萬元，中央補助5億元，其餘市府自籌，2023年4月開工，目前工程進度達到七成，較預定進度稍快；園區基地面積4.7萬平方公尺，建物總樓地板面積2.7萬平方公尺。

建設局長陳大田表示，園區設施包含11人制天然草皮的主球場，將申請FIFA Quailty Pro認證，未來可以承辦亞洲足球聯盟（AFC）等級以上的國際賽事；副球場是11人制人工草皮球場，主要作為練習場地，2座5人制足球場也是人工草皮，預計2月鋪設完畢並辦理草皮認證。

陳大田說，主球場場館設有407席汽車位與404席機車位，以及辦公室、球員休息室、餐廳、店鋪等等，2到4樓的固定式看台可容納6000名觀眾，移動式的臨時看台可再容納1200人；園區預計7月完工，之後交由運動局辦理招商，目標今年底啟用。

運動局長游志祥表示，近年足球運動在全台蓬勃發展，市府建置多處足球場，包含朝馬、西屯、太原等場館，以及各級國小、國中、高中、成人到企業球隊的培訓與競技場館，台中足球運動園區啟用後將與既有場館串連，打造中部足球廊帶，帶動運動推廣與城市發展。

游志祥指出，園區採取OT委外營運，目前正在招商中，預計下月中截止，陸續有廠商表達現地勘查的意願，也對後續營運深具信心。陳大田補充，足球園區旁還有約3公頃的生態公園，整個園區總面積將近10公頃，未來會規畫住宿、旅遊等相關設施。

台中足球園區是國內首座AFC等級場館，設有1座天然草皮主球場、1座人工草皮副球場與2座人工草皮5人制球場，可容納6000名觀眾。模擬圖／台中市政府提供
台中足球園區是國內首座AFC等級場館，設有1座天然草皮主球場、1座人工草皮副球場與2座人工草皮5人制球場，可容納6000名觀眾。模擬圖／台中市政府提供

足球 運動 生態公園 台中市 建物

延伸閱讀

2026中台灣燈會「驚蟄界」強勢回歸 5米白馬、雨林奇境2月15日震撼點燈

路平燈亮水溝通！台中市全面更換為LED路燈　年省8000萬度電

台中一中商圈鬧區道路工程到年底 民代擔心會有交通黑暗期

紓解台中高鐵瓶頸！高鐵三路聯外橋改善 升級為雙向4車道全新通車

相關新聞

台中捷運橘線延伸海線變輕軌？居民嗆「海線不是二等公民」

台中捷運橘線（機場捷運線）的可行性評估目前處於積極推進階段，特別是延伸至海線地區的部分，今天在清水區公所舉辦地方說明會蒐...

南投1鄉鎮宣布發錢 每人2000元...普發時間出爐

中央普發每人1萬元後，南投仁愛鄉公所考量鄉內近年屢遭颱風重創，宣布普發災後重建現金每人2000元，凡在今年4月底前在當地...

揭預售屋契約亂象！消基會：付15萬才給看？台中11知名建商「全中槍」

房價居高不下，消基會抽檢台中、台南與高雄34案預售屋調查發現，建商在預售案契約審閱期設下違法門檻，甚至要求消費者先付10...

影／震撼！南投白樹林秘境 美如電腦桌布般大景

南投埔里南村里蜈蜞坑、暨大東側台地邊緣的台糖造林地，廣植楓香、烏心石等蔚然成林成秘境。隨時序入冬，綠葉落盡形成神秘又浪漫...

自行車安心租 中市推定型化契約

台中市后豐鐵馬道、東豐自行車綠廊及潭雅神綠園道，2025年吸引超過800萬人次造訪。為進一步保障消費者權益、降低租賃糾紛...

彰化家扶募幸福年菜 謝衣鳯「連續6年」以祖父母基金會名義捐200套　

立法委員謝衣鳯以祖父母謝言信、謝林玉鶯文教基金會名義，一連5年低調捐贈年菜給彰化家扶中心，今年改由彰化家扶舉辦捐贈典禮，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。