台中捷運橘線延伸海線變輕軌？居民嗆「海線不是二等公民」

台中捷運橘線（機場捷運線）的可行性評估目前處於積極推進階段，特別是延伸至海線地區的部分，今天在清水區公所舉辦地方說明會蒐集意見，居民出席發言踴躍，對於規劃案延宕十多年表達不滿外，更強調「我們要的橘延線是主線，而不是輕軌或支線。」

台中市捷運工程局指出，「橘延線」新路線今天曝光，延伸線計劃以每公里運量密度3507人次的輕軌方式，從機場延伸至台鐵清水站、港區藝術中心、台中海洋館與梧棲觀光漁港與台中港旅客服務中心，並與捷運藍線串連，主線全長約29.2公里，可行性研究於2024年7月獲交通部原則同意，目前正等待行政院審議。

現場民眾說，捷運之間的串接相當重要，尤其出入機場者多數有很多行李，橘線與藍線如何串連，要更慎重面對，另有民眾反映，捷運開闢應盡量使用公地，避免強徵老百姓土地，剝奪民眾權利；尤其不滿地指出，捷運工程長達10餘年，進度應加速，特別是要求列入記錄「橘線延伸段必須是主線，而不是輕軌支線。」

台中市議長張清照表示，台中除了已通車的「捷運綠線」，目前規畫興建的兩條捷運「藍線」與「橘線」，距離清水區都只剩下「一小步」，尤其橘線更接近清水區僅有數公里；他認為市府規畫交通路網應更具全面性，甚至多照顧偏遠地區，才能夠帶動各區的均衡發展。

議長張清照今天不只出席說明會，更表態全力爭取捷運延伸清水，「捷運到海線」串連台中國際機場與市區的「捷運橘線」，同時要求市府規畫輕軌「橘延線」，以串連清水火車站與捷運藍線，照顧海線交通。

市議員楊典忠表示，機場捷運（橘線）既然已經通過中央可行性評估，核定中運量捷運定案，市政府應該整體規劃捷運系統，海線地區不是二等公民，捷運延伸大坑彰化都是以捷運系統規劃，捷運紅線也是捷運系統，海線清水實在不應該降為輕軌系統。