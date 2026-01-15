影／台中神岡紅豆餅阿姨送暖217顆 鼓勵才藝隊學生

長期關心在地教育，被神岡國小學生稱為「紅豆餅阿姨」的台中神岡紅豆餅老闆娘宋秀枝，今天捐贈紅豆餅217顆，鼓勵學校口琴校隊、直笛隊、籃球隊、排球隊、田徑隊及各運動及才藝團隊的學生；神岡國小校長郭冠毅說，甜甜的紅豆餅不只是物質上的支持，更是深刻的情感連結。

神岡國小校長郭冠毅表示，為鼓勵學校多元社團發展，長期關心在地教育的神岡紅豆餅宋秀枝阿姨，以實際行動支持神岡國小，今天捐贈紅豆餅217顆，嘉勉口琴校隊、直笛隊、籃球隊、排球隊、田徑隊及各運動及才藝團隊的學生們。

神岡紅豆餅老闆娘宋秀枝10年前發善心，紅豆餅當獎勵，學生考試100分就有紅豆餅吃，鼓勵學生功課進步。