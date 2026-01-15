聽新聞
0:00 / 0:00
影／台中神岡紅豆餅阿姨送暖217顆 鼓勵才藝隊學生
長期關心在地教育，被神岡國小學生稱為「紅豆餅阿姨」的台中神岡紅豆餅老闆娘宋秀枝，今天捐贈紅豆餅217顆，鼓勵學校口琴校隊、直笛隊、籃球隊、排球隊、田徑隊及各運動及才藝團隊的學生；神岡國小校長郭冠毅說，甜甜的紅豆餅不只是物質上的支持，更是深刻的情感連結。
神岡國小校長郭冠毅表示，為鼓勵學校多元社團發展，長期關心在地教育的神岡紅豆餅宋秀枝阿姨，以實際行動支持神岡國小，今天捐贈紅豆餅217顆，嘉勉口琴校隊、直笛隊、籃球隊、排球隊、田徑隊及各運動及才藝團隊的學生們。
神岡紅豆餅老闆娘宋秀枝10年前發善心，紅豆餅當獎勵，學生考試100分就有紅豆餅吃，鼓勵學生功課進步。
郭冠毅說，甜甜的紅豆餅不只是物質上的支持，更是一分深刻的情感連結，她讓學生感受到「努力有人看見、付出值得肯定」。學校也將持續串聯社區力量，打造支持孩子多元發展、勇敢追夢的友善學習環境。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言