揭預售屋契約亂象！消基會：付15萬才給看？台中11知名建商「全中槍」

房價居高不下，消基會抽檢台中、台南與高雄34案預售屋調查發現，建商在預售案契約審閱期設下違法門檻，甚至要求消費者先付10萬至15萬元訂金，才能看契約，引發訂金糾紛，尤以台中最嚴重，抽檢的11件知名建商豪宅預售建案全數違反消保法、公平法等，今公布建商違法亂象，將函請公平會裁罰，並呼籲主管單位正視並解決。

消基會中區分事務所調查發現，台中目前約有140件預售屋建案，經實地抽檢台中11家知名建商在蛋黃區推出的11件豪宅預售案，發現全數預售案對「契約審閱權」設下重重門檻，嚴重背離法規保障初衷，讓民眾享有的「審閱權」形同虛設。

消基會中區分事務所分析，這抽檢的11案中，有5建案要求消費者必須先支付10至15萬元不等的訂金或保留金，才願意提供契約書供攜回審閱；有4建案未主動提供契約書，有的現場展示網路版契約書，也有的口頭告知可上內政部網站查詢；另有2家僅限現場閱讀、要求拿身分證才能借閱或壓縮審閱時間。

消基會中區分事務所主委陳秋瑩說明，依消保法，定型化契約應有至少五日合理審閱期，且不得附加條件，違者最高可罰30萬元，另外，依公平交易法，建商若要求先付訂金才給看契約，屬於影響交易秩序之顯失公平行為，公平會近期曾針對類似亂象對知名建商處以500萬元罰鍰。