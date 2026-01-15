快訊

揭預售屋契約亂象！消基會：付15萬才給看？台中11知名建商「全中槍」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
消基會中區分事務所今公布，抽檢台中11件知名建商豪宅預售建案，全數在預售案契約審閱期設下違法門檻，違反消保法、公平法。記者趙容萱／攝影
房價居高不下，消基會抽檢台中、台南與高雄34案預售屋調查發現，建商在預售案契約審閱期設下違法門檻，甚至要求消費者先付10萬至15萬元訂金，才能看契約，引發訂金糾紛，尤以台中最嚴重，抽檢的11件知名建商豪宅預售建案全數違反消保法、公平法等，今公布建商違法亂象，將函請公平會裁罰，並呼籲主管單位正視並解決。

消基會中區分事務所調查發現，台中目前約有140件預售屋建案，經實地抽檢台中11家知名建商在蛋黃區推出的11件豪宅預售案，發現全數預售案對「契約審閱權」設下重重門檻，嚴重背離法規保障初衷，讓民眾享有的「審閱權」形同虛設。

消基會中區分事務所分析，這抽檢的11案中，有5建案要求消費者必須先支付10至15萬元不等的訂金或保留金，才願意提供契約書供攜回審閱；有4建案未主動提供契約書，有的現場展示網路版契約書，也有的口頭告知可上內政部網站查詢；另有2家僅限現場閱讀、要求拿身分證才能借閱或壓縮審閱時間。

消基會中區分事務所主委陳秋瑩說明，依消保法，定型化契約應有至少五日合理審閱期，且不得附加條件，違者最高可罰30萬元，另外，依公平交易法，建商若要求先付訂金才給看契約，屬於影響交易秩序之顯失公平行為，公平會近期曾針對類似亂象對知名建商處以500萬元罰鍰。

消基會中區分事務所副主委楊榮富指出，台中去年共接獲逾30件消費者看預售案契約付訂金等糾紛案，提醒消費者，依消保法，定型化契約應有至少五日合理審閱期，且不得附加條件，若消費者依建商要求繳交訂金，恐因此產生訂金法律糾紛，提醒消費者特別注意。

消基會中區分事務所今公布，抽檢台中11件知名建商豪宅預售建案，全數在預售案契約審閱期設下違法門檻，違反消保法、公平法。記者趙容萱／攝影
相關新聞

彰化擴大隨袋徵收適用對象 小型工廠、攤商夜市納入收費

彰化縣推動隨袋徵收政策滿一年多，原本針對四大超商及部分工業區業者實施，縣府環保局近期修正處理辦法，進一步將對象擴大至小型...

使用者付費！台中大雅大楓、上楓里市民活動中心有節能計費系統

台中市大雅區大楓、上楓里市民活動中心去年5月完成2樓增建，市府再投入資源強化一樓設施，民政局補助大雅區公所93萬元，汰換...

自行車安心租 中市推定型化契約

台中市后豐鐵馬道、東豐自行車綠廊及潭雅神綠園道，2025年吸引超過800萬人次造訪。為進一步保障消費者權益、降低租賃糾紛...

影／台中神岡紅豆餅阿姨送暖217顆 鼓勵才藝隊學生

長期關心在地教育，被神岡國小學生稱為「紅豆餅阿姨」的台中神岡紅豆餅老闆娘宋秀枝，今天捐贈紅豆餅217顆，鼓勵學校口琴校隊...

揭預售屋契約亂象！消基會：付15萬才給看？台中11知名建商「全中槍」

房價居高不下，消基會抽檢台中、台南與高雄34案預售屋調查發現，建商在預售案契約審閱期設下違法門檻，甚至要求消費者先付10...

南投1鄉鎮宣布發錢 每人2000元...普發時間出爐

中央普發每人1萬元後，南投仁愛鄉公所考量鄉內近年屢遭颱風重創，宣布普發災後重建現金每人2000元，凡在今年4月底前在當地...

