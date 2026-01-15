聽新聞
南投1鄉鎮宣布發錢 每人2000元...普發時間出爐
中央普發每人1萬元後，南投仁愛鄉公所考量鄉內近年屢遭颱風重創，宣布普發災後重建現金每人2000元，凡在今年4月底前在當地完成出生登記，以及去年6月前設籍在地即可請領，2月起至6月底將採2階段發放，逾請未領視同放棄。
仁愛鄉公所指出，受極端氣候影響，近年颱風豪雨釀災加劇，鄉內自2023年起接連受杜蘇芮、卡努、蘇拉、海葵、小犬、山陀兒、康芮等颱風襲擊，尤其卡努颱風更是重創仁愛鄉，損壞鄉內道路、農地等，連帶損及鄉民經濟收入影響生計。
為協助鄉親因應近年災害影響及生活重建需求，公所去年即著手規畫普發災後重建現金，為此擬定「南投縣仁愛鄉115年度普發災後重建家園現金發放自治條例」並編列預算，於今年2月起至6月30日發放，設籍鄉內每人2000元現金。
公所表示，只要是再2025年6月30日（含）前設籍仁愛鄉，且同年底前仍列冊於戶政名冊；以及發放期間設籍鄉內之新生兒，於今年4月30日（含）前出生並完成出生登記，就符合公告資格條件可依規定辦理領取每人現金2000元。
而仁愛鄉普發災後重建家園現金2000元將採兩階段發放，第一階段為2月1日至3月31日於各村辦公處現金發放；第二階段為4月15日至6月30日於仁愛鄉公所現金或匯款發放，領取時應備妥身分證正本、印章，逾期未領取視同放棄。
