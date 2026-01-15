影／震撼！南投白樹林秘境 美如電腦桌布般大景
南投埔里南村里蜈蜞坑、暨大東側台地邊緣的台糖造林地，廣植楓香、烏心石等蔚然成林成秘境。隨時序入冬，綠葉落盡形成神秘又浪漫的「白樹林」，文史工作者潘樵空拍捕捉其林木筆直參天，蕭瑟空靈，畫面壯觀震撼，美如電腦桌布。
潘樵指出，該處台糖造林地過去該處種植甘蔗並植樹，昔日設有輕便車道是糖鐵路線，載運甘蔗入廠製糖，隨著蔗糖產業沒落，軌道與設施因此廢棄，但當年種下的楓香、烏心石卻在歲月中長成高大林相，也因四季風情別具成當地打卡秘境。
隨時序入冬，潘樵以空拍機從上帝視角俯瞰捕捉整片樹林，畫面中林梢樹葉多已凋零落地，枯木枝幹筆直向天空延伸，林間甚至可見已荒廢的糖鐵軌跡，線條簡潔而充滿張力，「白樹林」畫面壯觀，同時呈現蕭瑟空靈之美，美到令人震撼。
潘樵表示，這片從糖業歷史中走來的森林，若是以平面與側面視角，沿著舊有軌跡拍攝能拍出林蔭隧道般的景象，猶如「龍貓隧道」的場景；自高空視角則能清楚看到林木向上生長姿態，加上冬季冷清神秘又浪漫的氛圍，景致同樣相當迷人。
