台中莒光新城瓦片砸雨遮...九旬婦家中受困 市府：限期改善

台中北區的莒光新城眷村社區昨晚發生一起公安事故，住宅頂樓瓦片整片砸落，一樓90多歲的老婦人受困屋中，今天上午才脫困。市府表示，事故原因是建物老舊、瓦片年久脫落，已要求管委會拉封鎖線並限期改善，老婦並未受傷，區公所會持續關懷。

昨夜晚間11時許，莒光新城一棟13樓高的住宅，頂樓紅瓦圍欄無預警掉落，砸到一樓住家的屋頂、雨遮，一樓出入口因此被堵住，住戶是90多歲的林姓獨居老婦，當時在屋內未被砸中，但受困屋中無法脫身，今天上午被救出後由家人接走。

台中市都市發展局今表示，昨晚獲報後立刻會同建築師公會現場勘驗，初步評估是屋瓦年久脫落，幸好無人員傷亡，建築物主體結構沒有疑慮；市府要求建物管委會張貼警示紙，並立刻改善整修頂樓屋瓦，完成後報都發局備查，逾期未改善將處6萬元到30萬元罰鍰。

民政局指出，事發後當地樂英里長劉玉琪到現場關心，關懷受困的林姓老婦；北區區長戴燕如今天上午代表市府到場關懷受損住戶。戴燕如說，該戶結構沒有受損，不影響日常生活起居，暫無安置林姓老婦的必要性，公所會持續訪視關懷獨居長者。